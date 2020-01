Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Simone Fugazzotto, care a ilustrat o campanie anti-rasista in Serie A, prima liga italiana de fotbal, prin trei picturi cu maimute care au scandalizat Italia, si-a cerut scuze, joi, dar a aparat intentia operei sale, informeaza AFP. "In calitate de artist, eu nu sunt obligat la nimic, dar ma…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a devenit, sambata, golgheterul la zi al campionatului de fotbal al Turciei, dupa dubla reusita pentru Genclerbirligi, in meciul castigat cu scorul de 3-1, la Ankara, in fata formatiei Goztepe, in etapa a 15-a. Bogdan Stancu a deschis scorul in min. 29, cu o lovitura de…

- Formatia UTA Arad, liderul din clasamentul Ligii a II-a, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanta, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii a II-a potrivit news.roGolul a fost marcat de Ursu, in minutul 51. Partida Petrolul Ploiesti – Gloria Buzau…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa se impuna azi pe „Electrica” dupa un meci pe care l-a dominat in mare parte. Ros-galbenii au facut doar 0-0 cu Viitorul Pandurii, vecina de clasament. In prima repriza golgheterul Albert Voinea a ratat un penalty obtinut de Vlad Chera. In primele minute nu s-au inregistrat…

- Ripensia Timisoara infrunta sambata pe „Electrica” una dintre cele mai imprevizibile echipe ale Ligii 2, Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Ros-galbenii sunt neinvinsi de sapte etape si il au totodata intre randuri pe golgheterul la zi al campionatului – Albert Voinea, autor a 11 reusite pana acum. In schimb,…

- Ripensia Timisoara s-a ales doar cu un punct de pe terenul lui Turris Turnu Magurele in primul joc al rundei 15 din Liga 2. In scadere de turatie, fostul lider a condus cu 2-0, dar ros-galbenii au revenit pe tabela si au condus cu 3-2, doua dintre reusitele banatenilor fiind opera golgheterului Albert…

