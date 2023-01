Stiri pe aceeasi tema

Echipa de fotbal CFR Cluj a fost invinsa de SV Darmstadt, liderul ligii secunde germane, cu scorul de 1-0 (0-0), vineri, intr-o partida de verificare jucata in stagiul de pregatire din Spania, informeaza Agerpres.

- Foresta Suceava, liderul autoritar al Seriei I a Ligii a III-a, a inceput deja sa-și intareasca lotul in perspectiva play-off-ului pentru promovarea in eșalonul al doilea. Primul transfer al iernii este o cunoștința mai veche a suporterilor de pe Areni, este vorba de atacantul Robert Martin. ...

Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. Ne așteapta ultimele 4 meciuri din Qatar, unde vom afla caștigatoarea Campionatului Mondial, restanța FCSB - CFR Cluj, care prefațeaza ultima runda a Ligii 1 inainte de pauza de iarna,

FC Brasov a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 1-0, duminica seara, in Ghencea, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii a II-a de fotbal.

- Meciurile etapei a XIV-a a Ligii a IV-a, care trebuiau sa se dispute duminica, 20 noiembrie, au fost amanate. Acest lucru a fost posibil in urma unei decizii de ultima ora a Asociației Județene de Fotbal.„Ninsorile cazute in noaptea de sambata și duminica pe intinsul județului a facut ca ...

- Dupa o toamna lunga și calduroasa, iarna a debutat in forța in nordul țarii, cu doua coduri galbene de ninsori, cantitați semnificative de precipitații (zapada) și temperaturi scazute.Drumarii, care erau pregatiți pentru intervenții inca de la inceputul lunii, au trecut cu bine de primul test al ...

- Ripensia a remizat in deplasare cu Progresul Spartac in runda a 14-a a Ligii 2. A fost 1-1 la Buftea intr-un joc in care gazdele de pe hartie au deschis scorul rapid, in timp ce ros-galbenii au marcat primul gol „afara” prin Alex Piftor in urma unei gafe a bucurestenilor. „Ripi” ramane fara succes in…

- Flacara Moreni a inregistrat cea de-a cincea infrangere in actuala stagiune a Ligii a 3-a. Pe teren propriu, in etapa a 10-a a campionatului, morenarii au cedat cu 2-3 disputa cu SC Popești Leordeni, ocupanta locului secund din Seria C4. In disputa cu ilfovenii, elevii lui Gabriel Paraschiv au deschis…