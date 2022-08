Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Judetean din Timisoara vor preleva, vineri, rinichii si ficatul unui barbat de 37 de ani, tata a doi copii, care a suferit un inferct si se afla in moarte cerebrala. Familia barbatului a fost de acord ca organele lui, inca functionale, sa salveze alte vieti, potrivit news.ro.…

- Un tanar in varsta de 21 ani, din Slatina, eliberat din inchisoare in primavara acestui an, a plecat cu o suma consistenta de bani dintr-o sala de jocuri din Slatina, bruscand-o pe casierita. Jaful a avut loc ziua.

- La Casa Fotbalului din Bucuresti s-a tras la sorti miercuri la pranz tintarul Ligii a 2-a Casa Pariurilor la fotbal. Nou promovata, SC Otelul Galati a primit la tragerea la sorti numarul 4 pe Tabela Berger si va juca in prima etapa, pe 6 august, acasa cu Politehnica Iasi. Prima deplasare va fi pe 13…

- Ripensia Timisoara a disputat azi al doilea test dupa startul stagiului centralizat de la Hateg. Daca in urma cu doua zile ros-galbenii au fost invinsi de Corvinul, la Hunedoara, astazi banatenii s-au impus la scor in fata celor de la CSM Deva, scor 5-0. Jocul s-a desfasurat pe terenul secundar al devenilor.…

- FC Barcelona si Bayern Munchen au ajuns la un acord pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski. Conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, internationalul polonez de 33 de ani nu va participa la prezentarea echipei Bayern de sambata seara. Jucatorul vrea sa plece de la Bayern, iar…

- Chelsea a ajuns la un acord cu Leeds pentru transferul lui Raphinha (25 de ani). Londonezii trebuie doar sa bata palma cu extrema braziliana. „Chelsea și Leeds au ajuns la un acord total pentru Raphinha! Oferta oficiala a fost acceptata, in jur de 60/65 de milioane de lire sterline, cu bonusuri. Partea…

- Liverpool forțeaza transferul lui Darwin Nunez, 23 de ani, atacantul celor de la Benfica Lisabona. Dupa ce miercuri s-a aflat ca Liverpool este pregatita sa ofere 100 de milioane de euro in schimbul uruguayanului, „cormoranii” au facut azi un pas important spre transferul lui Nunez. Potrivit celor…

- Portarul Catalin Straton (32 de ani), din septembrie 2020 la FCSB, are un acord cu FC Argeș. Catalin Straton, al treilea portar al celor de la FCSB in acest sezon, ar putea schimba echipa. Straton are un acord cu FC Argeș, echipa care a incheiat sezonul trecut pe locul 6, potrivit digisport.ro. Sursele…