- O alta evoluție solida a Ripensiei, care arata ca merita mai mult decat acel loc 15 din clasament. A fost al treilea joc cu o echipa de Top 6 pe care trupa banațeana nu il pierde. Dupa 2-2 la Buftea cu Rapid și 1-1 acasa cu Miercurea Ciuc, astazi, Ripensia a obținut o noua remiza ... The post Se putea…

- Ripensia Timișoara continua meciurile de foc la inceput de primavara a anului 2021. Dupa doua egaluri cu doua candidate la Top 6, 2-2 la Rapid și 1-1 acasa cu Miercurea Ciuc, echipa banațeana are parte de un nou adversar dificil, cu pretenții. Roș-galbenii joaca duminica la Calarași cu echipa locala…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 4.271 persoane, fiind efectuate 26.410 de teste RT-PCR si 9.539 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.070 de pacienti. Pana astazi, 4 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 816.589…

- Ripi iși face debutul pe teren propriu in 2021 cu un meci pe Electrica impotriva unei echipe in forma, FK Csikszereda. Echipa din Miercurea Ciuc este pe val și tocmai a urcat pe locul 6 sperand intr-o participare in play-off. Ripi a obținut un punct mare etapa trecuta la Rapid, un punct de unde pot…

- In judetul Timis au aparut trei focare noi de coronavirus fata de ziua precedenta. Potrivit DSP, au aparut focare noi la Școala Generala nr. 27, o unitate privata de invațamant din Lugoj și la Secția Neurologie II de la Spitalul Județean. Focare active sunt la: SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL – 42 cazuri…

- FRF nu a explicat nici pana in acest moment de ce au fost anulate toate rezultatele echipei Turis Rurnu Magurele, retrasa din campionat dupa disputarea a trei sferturi din meciurile sezonului regulat, iar acest lucru dezavantajeaza Ripensia, care pleaca la drum in 2021 cu 3 puncte mai puțin. Banațenii…

- Federația Romana de Fotbal a modificat, pe site-ul oficial, clasamentul campionatului Ligii 2, anuland rezultatele inregistrate in primele 15 etape de echipa Turris Oltul Turnu Magurele, club care s-a retras in aceasta iarna din competițiile organizate de FRF, din Liga 2 și Cupa Romaniei, desființandu-se…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 1.975 de persoane, fiind efectuate 11.949 de teste RT-PCR si 3.594 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 963 de pacienti. Pana astazi, 7 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 745.318…