- Astazi, 2 iulie, Ripensia a susținut primul meci de verificare din perioada intercompetiționala. Intr-un meci jucat in stadionul ”Dan Paltinișanu”, roș-galbenii au trecut cu 10-1 de UVT Timișoara. Golurile divizionarei secunde au fost reușite de Piftor (minutele 6 și 19), Mogoș (min. 37), Gavra (minutele…

- Gabriel Tamaș (39 de ani) a inscris la debutul pentru Petrolul, in meciul amical caștigat impotriva moldovenilor de la Dinamo-Auto Tiraspol, scor 2-1. Partida s-a disputat in Turcia. In minutul 28, la scorul de 1-0 pentru formația din Republica Moldova, Petrolul a beneficiat de o lovitura de la colțul…

- CFR Cluj a caștigat al doilea meci amical al verii in fața sarbilor de la FK Napredak, scor 3-0. Jefte Betancor (28 de ani) a marcat la debutul in tricoul campioanei. CFR Cluj a caștigat primul meci amical al verii, in fața lui FC Koper, vicecampioana Sloveniei, scor 2-0. Dan Petrescu nu a nimerit…

- O echipa de fotbal dobandeste experienta superioara pe masura creșterii complexitații jocurilor, a intalnirilor cu adversari de valoare, de la care are ce invața. Prin aceasta experiența au trecut si fotbalistele de la echipa Atletic Olimpia Gherla, care evolueaza in liga a II-a și care au jucat in…

- Capitanul nationalei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a marcat toate cele cinci goluri ale echipei sale in meciul amical cu Estonia, castigat cu 5-0, duminica seara, la Pamplona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Impresarul Mino Raiola a incetat din viața sambata, la 54 de ani, potrivit unui anunț facut de familia acestuia. La inceput a fost doar un zvon, dar cand s-a confirmat, vestea s-a raspandit in toata presa europeana, fiind preluata inclusiv de Gazeta Sporturilor. Mino Raiola a avut grave afecțiuni la…

- Dinamo Kiev a castigat meciul amical cu Legia Varsovia, scor 3-1, din cadrul turneului caritabil efectuat in Europa. Pentru echipa pregatita de Mircea Lucescu au marcat Buialski '3 si Besedin '57 si '71.

- Unii dintre cei mai apropiați aliați europeniai lui Vladimir Putin au avut parte de o victorie detașata la urnele de vot. Viktor Orban și Aleksander Vucic au caștigat primele alegeri din Europa de la inceperea razboiului din Ucraina. In Ungaria, Viktor Orban a caștigat al patrulea mandat consecutiv…