- Proiectul unui velodrom ridicat in zona Lipovei merge inainte. Deocamdata se lucreaza la partea birocratica, urmeaza etapa in care se va solicita obținerea avizelor necesare. Inițial considerata … nastrușnica ideea unui velodrom la Timișoara merge inainte. Viceprimarul Cosmin Tabara spune ca acum se…

- Vineri, 22 aprilie, de la ora 11, la Buftea, Ripensia evolueaza contra Unirii Constanța. Rezultatele din runda anterioara din grupa B de play-out au facut ca Ripi sa fie salvata direct din punct de vedere matematic. Inaintea etapei a 5-a, Ripensia este pe locul 4, cu 28 de puncte, in vreme ce Unirea…

- Elevii Scolii Gimnaziale nr. 24 din Timisoara au reprezentat cu cinste judetul Timis la etapa zonala de oina gimnaziu din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar. Zilele trecute, a avut loc etapa zonala de Oina gimnaziu fete si baieti, competitie desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului…

- Deși in multe randuri se dorea liga de elita, Ripensia iși schimba din mers obiectivele. Vrea in Liga 3, deși este eligibila in continuare pentru eșalonul secund. Supararile sunt multe, de la lipsa infrastructurii, pana la o perspectiva de dezvoltare și cheluieli mari. Oricum, clubul care are 400 de…

- In varsta de 47 de ani, Florin Fabian a activat ca tehnician la Victoria Carei, Olimpia Satu Mare, FC Baia Mare, Arieșul Turda și Fotbal Club Comuna Recea inainte sa vina la Ripensia pe 23 octombrie. Aici a stat doar 9 meciuri, a dus echipa in play-out pe o poziție liniștita, dar nu a mai ... The post…

- Dupa un parcurs destul de dezamagitor pentru Poli si mai bun pentru Ripensia, ambele echipe vor juca in play-out, unde mai au de muncit pentru a se salva de la retrogradare. Alb-violetii au mult de tras si vor efectua deplasari lungi, in timp ce trupa in rosu si galben poate scapa de emotii mai repede.…

- Antrenorul echipei FCBS, Anton Petrea, a susținut, o conferinta de presa, miercuri, in care a prefațat meciul cu FC Arges, din etapa a 29-a din Liga 1. El a mentionat ca are contract pana la finalul sezonului si s-a aratat deranjat ca se zvonește cine ar urma sa-i ia locul. “Va fi o deplasare complicata.…

- Ripensia a remizat astazi la Viitorul Targu Jiu, 0-0. In urma acestui scor, roș-galbenii au urcat pe locul 12 in clasament, cu 22 de puncte. In meciul de la Targu Jiu, Ripensia a trimis mingea de trei ori in bara, prin Tudor Calin (9), Raul Vidrasan (72) și Alexandru Piftor (84), la aceasta faza fiind…