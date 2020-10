Ripensia Timisoara are parte maine de un nou adversar cel putin complicat – Gloria Buzau, grupare care a aratat ca poate bate pe oricine din Liga 2. Antrenorul Cosmin Petruescu spera totusi la un rezultat pozitiv desi ros-galbenii se confrunta in continuare cu probleme de lot. Mai mult, a aparut si primul cate de infectare cu noul coronavirus la nivelul clubului. […] Articolul Ripensia are noi probleme, dar spera sa se ridice cu Gloria Buzau. Ros-galbenii au inregistrat primul caz Covid in staff-ul echipei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .