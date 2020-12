Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei. Abia iesiti din izolare, elevii lui Cosmin Petruescu au fost depasiti clar in repriza a doua a duelului din 16-imi cu Astra Giurgiu. Gruparea din Liga I a sprintat spre victorie in partea secunda si s-a impus cu 5-1, dupa ce la pauza tabela…

- Ripensia Timisoara va juca duminica un meci oficial dupa mai bine de trei saptamani de pauza. Ros-galbenii infrunta Astra Giurgiu, „lanterna rosie” a Ligii I, dar tehnicianul Cosmin Petruescu nu e optimist dupa pauza lunga de la activitate a elevilor sai. „Ripi” a fost abia astazi cu intreg lotul la…

- Ripensia Timisoara a ajuns dintr-o echipa cu un start de sezon foarte modest, una dintre cele mai in forma divizionare secunde. Astazi, ros-galbenii s-au impus pe terenul favoritei Concordia Chiajna, scor 1-0, prin golul sarbului Lalic, si sunt de asemenea peste Rapid in clasament. Ilfovenii, de partea…

- REȘIȚA – CSM Reșița va intalni sambata, 3 octombrie, de la ora 11:00, formația Unirea Slobozia, pe stadionul „Mircea Chivu” din Reșița! Pana in acest moment, rosso-nerii n-au reușit sa caștige vreun meci acasa: au pierdut, scor 0-4, cu Petrolul și au inregistrat o remiza fara goluri cu Poli Timișoara.…

- Ripensia a mai facut astazi un transfer care vizeaza rezolvarea unui punct nevralgic in acest start de sezon – centrul apararii. Ros-galbenii l-au legitimat pe stopperul timisorean Harald Fridrich, care a fost testat de Cosmin Petruescu inca din vara. Contractul acestuia e pe o perioada destul de lunga:…

- Doua jocuri, zero puncte pentru Ripensia in noul sezon. La fel ca in restanta din prima runda, cu Craiova, ros-galbenii lui Cosmin Petruescu nu au contat nici in aceasta seara, pe terenul unei mari pretendente la promovare. A fost un sever, dar corect 0-5 in fief-ul lui Petrolul Ploiesti, care a marcat…

- Ripensia Timisoara a cedat la scor in prima partida oficiala din noul sezon. Dupa un 1-4 dur cu FC U Craiova, astazi, ros-galbenii au anuntat o noua mutare. E vorba de internationalul moldovean Radu Rogac, cu care Cosmin Petruescu a vrut sa lucreze si la ASU Poli. „Ripi” si-a adus o noua intarire pentru…

- Ros-galbenii sunt singurii care inca nu au calcat iarba pentru editia 2020-21 a Ligii 2. Miercuri, Ripensia spera sa intre in sfarsit pe teren, la Severin, in restanta cu FC U Craiova 1948 din prima etapa, meci amanat din cauza cazurilor de Covid semnalate de tabara olteana. Timisorenii au „fiert” in…