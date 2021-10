Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a numit noul antrenor: Florin Fabian va conduce echipa in perioada urmatoare. El va incepe munca la Timișoara de saptamana viitoare. Ripensia a invins azi cu 3-1 Politehnica, in derby-ul local (Piftor 3 pen., V. Macrițchii 73, Golda 90+4, respectiv D. Benzar 39 pen.). „Conducerea Ripensiei…

- Nici Ripensia Timisoara nu a miscat foarte mult cu Universitatea Cluj. Formatia ardeleana s-a impus pe „Dan Paltinisanu” cu 3-0, scor pe care l-a bifat si cu Politehnica la debutul actualului campionat. Gazdele au surprins poate cu titularizarea portarului Mosoarca, debut pentru fostul jucator al lui…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, au organizat astazi o acțiune de prindere in flagrant, fiind oprit in trafic un autovehicul in interiorul careia au fost identificate…

- Meteorologii anunta ca, pana vineri dimineata, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul si centrul tarii, pentru judetul Caras-Severin fiind emis Cod galben, intrucat acolo vantul va atinge viteze de 60-80 de kilometri pe ora. Totodata, vineri si sambata vremea va deveni deosebit de…

- Japonia a emis vineri o alerta dupa eruptia unui vulcan in sud-vestul tarii, care a aruncat bolovani de mari dimensiuni pe o raza de aproape un kilometru de crater, a informat agentia de presa Kyodo, relateaza AFP. Pentru moment nu au fost raportate persoane ranite dupa eruptia vulcanului de pe Muntele…

- Politehnica a pierdut in deplasarea din cartierul bucurestean Pantelimon dupa ce a deschis scorul prin Octavian Ursu. Gazdele de la Metaloglobus au revenit mult mai hotarate dupa pauza si au inscris de nu mai putin de patru ori, dintre care trei reusite au fost consemnate in ultimul sfert de ora. 4-1…

- Polițiști de la Crima Organizata Timișoara și jandarmi au descins azi in Timișoara și in județul Caraș-Severin. Oamenii legii au destructurat o grupare specializata in trafic de migranți, care prelua persoane dornice sa ajunga in Occident. in special de la frontiera cu Serbia, ii aduceau in zona Timișoarei…

- SCM Politehnica a avut parte de doua partide mai usoare la startul pregatirilor pentru editia 2021-22 a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au trecut de Universitatea Cluj in sala „Constantin Jude” cu 34-27, sambata, respectiv cu 29-26 astazi. Ambele partide au fost cu portile inchise. Jocul incheiat cu victoria…