- Noul sezon al Ligii a IV-a de fotbal s-a reluat la finalul saptamanii trecute, 13 echipe inscriindu-se in noua editie de campionat. CS Barcau Nusfalau si Ardealul Criseni par, la prima vedere, echipele cu cele mai bune loturi, dar o nuca greu de spart va fi in acest sezon si Luceafarul Balan, care s-a…

- FK Miercurea Ciuc a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, pe Gloria Buzau, intr-o partida din cea de-a 4-a etapa a Ligii a II-a de fotbal. In urma acestei victorii, a doua din actuala stagiune, formația ciucana a acumulat 6 puncte și a urcat pe cea de-a 8-a poziție in clasament. In […]…

- West Ham, prima adversara pe care FCSB urmeaza s-o intalneasca in grupele Conference League, a obținut, duminica, prima victorie stagionala din Premier League. „Ciocanarii” s-au impus pe terenul lui Aston Villa, formația antrenata de Steven Gerrard, scor 1-0. ...

- Steaua București a trecut, greu, cu 2-1 (2-0) de CSM Slatina. Golurile au fost marcate de Adrian Popa, Chipirliu și Catalin Doman. Meciul de pe Stadionul „1 Mai” a adus cateva mii de suporteri in tribuna, un numar nemaintalnit din „epoca” CS Alro Slatina. Au fost prezenți și cateva sute de suporteri…

Gloria Buzau a invins-o cu 3-1 pe FC Metaloglobus Bucuresti intr-un meci disputat sambata in etapa a doua a Ligii a II-a de fotbal.

- La sediul Federației Romane de fotbal s-a tras astazi,la sorți, țintarul Ligii a II-a, ediția 2022-2023. Unirea Slobozia va disputa, in sezonul regulat,10 meciuri acasa și 9 meciuri in deplasare. Meciul de debut in noul sezon, programat pe 6 august 2022, va gasi Unirea in postura de echipa gazda, adversara…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Un jucator care la 16 ani a debutat in Liga 1, in tricoul FCSB-ului, va evolua la FC Unirea Dej in noul sezon al Ligii 2. Este vorba despre Gabriel Fulga. ”Atacantul in varsta de 18 ani a fost imprumutat la clubul nostru de la FCSB. Fotbalistul de picior drept a debutat, la 16 ani, in Liga 1 intr-o…