- CSM Resita a retrogradat in Liga a III-a de fotbal, dupa ce a fost invinsa, sambata, de Unirea Slobozia, cu 1-0, in deplasare, in etapa a 7-a din play-out-ul esalonului secund. Au mai retrogradat in liga a treia Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina si Aerostar Bacau. Comuna Recea (Grupa A) si Unirea…

- FCU Craiova intalneste astazi, de la ora 17.30, pe stadionul „Ion Comșa“, pe Dunarea Calarasi, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 2 . Antrenorul liderului, Eugen Trica, respecta oponenta si le atrage atentia tuturor ca se asteapta la o replica buna din partea gazdelor. „Ne…

- Farul Constanta si Ripensia Timisoara au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a cincea a fazei play-out a Ligii a II-a de fotbal. Farul a dispus cu 3-1 de CSM Slatina, iar Ripensia a castigat cu 3-0 la Targu Jiu in meciul cu Pandurii, potrivit agerpres.ro. Ripensia e neinvinsa…

- Ripensia Timisoara a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-1, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a fazei play-out a Ligii a II-a de fotbal. Universitatea a deschis scorul prin Ioan Filip (34), dar Ripensia a intors scorul prin dubla reusita de fundasul Harald…

- Petrolul Ploiesti a obtinut in extremis o remiza cu Gloria Buzau, 1-1, sambata, pe teren propriu, in etapa a patra a fazei play-out a Ligii a II-a de fotbal. Gloria a deschis scorul prin Daniel Vartej (38), Petrolul egaland prin pe final, prin Alexandru Saim Tudor (90+1). Buzoienii au…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a reusit prima sa victorie in faza play-out a Ligii a II-a de fotbal, 5-1 in deplasare cu Aerostar Bacau, sambata, in etapa a 4-a. Viitorul Pandurii a reusit sa castige din nou dupa o serie de patru esecuri in toate competitiile (sezon regular, Cupa Romaniei…

- In prima etapa, ldquo;marinarii" vor juca pe teren propriu cu Ripensia Timisoara. Astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, s au stabilit programele turneelor play off si play out din Liga a 2 a.FC Farul Constanta face parte din grupa A a turneului play out, alaturi de Metaloglobus Bucuresti, Universitatea…

- ACS Fotbal Comuna Recea a surclasat-o pe CSM Resita cu 6-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii a II-a. Pentru maramureseni este cea mai categorica victorie in esalonul secund. Totodata este singura victorie obtinuta de gazde in primele meciuri de sambata. Ripensia, Metaloglobus…