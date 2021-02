Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara are parte de un prim meci oficial pe teren propriu in anul 2021. Pe „Electrica” soseste FK Csikszereda Miercurea Ciuc, unul dintre cele mai bine organizate cluburi din Liga 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, a subliniat forta ciucanilor, dar in acelasi timp considera…

- Ripensia Timisoara si-a continuat, tot la Urseni, parcursul cu victorii in amicalele iernii. Teoretic jocul-test de azi cu Pandurii Tg. Jiu, trebuia sa fie unul mai puternic, fiind prima divizionara secunda intalnita in aceasta perioada, dar ros-galbenii nu au avut probleme in a perfora poarta „lanternei”…

- Ros-galbenii si-au facut sarbatorile mai linistite dupa succesul de azi, in ultimul joc din Liga 2 in anul 2020. Ripensia Timisoara a trecut la limita, scor 1-0, de Farul Constanta prin golul lui Nemanja Sokovic in restanta din runda a 14-a iar echipa pregatita de Cosmin Petruescu a facut un salt de…

- Ros-galbenii au parte maine de un meci foarte important, ultimul din anul 2020. Restanta cu Farul Constanta reprezinta pentru Ripensia Timisoara o sansa de a scapa de presiunea pozitiei din clasament, una care a fost evidentiata de antrenorul dobrogenilor, Ianis Zicu. Acesta din urma s-a plans ca va…

- Ripensia Timisoara ramane in zona minata a Ligii 2 dupa esecul de astazi inregistrat pe Cluj Arena, joc restant din etapa a 13-a. Ros-galbenii au fost invinsi cu 1-0 de Universitatea, formatie care s-a aparat mai mult dupa ce a marcat devreme, dar care si-a asigurat intrarea in vacanta de iarna din…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina niciun punct din intalnirea banateana din Caras cu CSM Resita. Gazdele au profitat de slabiciunile defensivei ros-galbene si au inscris de doua ori in prima repriza, 2-0 a fost si scorul final a intalnirii in urma careia rossonerii i-au depasit in clasament pe…

- CSJ Știința U Craiova nu a intrat in vacanța, așa cum au facut-o concitadinele Universitatea Craiova și Academia „Gica Popescu“. Gruparea de la baza sportiva „Aripile“ va susține miercuri meciurile restante din etapa a 9-a, de la Liga Elitelor, cu CFR Cluj. „Datoria“ a fost cauzata atunci, evident,…

- Ripensia Timisoara a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei. Abia iesiti din izolare, elevii lui Cosmin Petruescu au fost depasiti clar in repriza a doua a duelului din 16-imi cu Astra Giurgiu. Gruparea din Liga I a sprintat spre victorie in partea secunda si s-a impus cu 5-1, dupa ce la pauza tabela…