Ripensia a remizat la Buftea cu Progresul Spartac

Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a obtinut al doilea egal extern azi, al Rm. Valcea, acolo unde-si disputa meciurile de acasa sibiana CSC Selimbar. A fost un 0-0 frustrant pentru gazde, echipa cu ocaziile si dominarea. Fara Piftor, Ene și Gavra, ripensistii au avut totusi prima sansa notabila, prin Zimța, care a trimis peste…

- Victorie fara emoții și menținere pe primul loc al clasamentului Ligii a 2-a pentru CSA Steaua București, luni, in deplasarea de la Clinceni, unde a invins cu 3-0 (2-0) pe AFC Progresul 1944 Spartac.

- In cea de-a 10-a etapa a Ligii secunde de fotbal, FC Brașov și FK Miercurea Ciuc au terminat, vineri, la egalitate, scor 1-1. Gruparea de sub Tampa a deschis scorul prin Dan Spataru, in minutul 58, iar harghiteanii au egalat prin Jelena Richard, in minutul 81. Sambata, 15 octombrie, s-au disputat alte…

- Ripensia a obtinut un punct in duelul de pe teren propriu cu puternica FK Csikszereda din runda a 7-a a Ligii 2. Jocul de pe „Electrica” s-a incheiat cu scor alb – 0-0, dupa ce oaspetii au presat mai mult, avand si un gol anulat in prima parte. Ros-galbenii au fost pe final periculosi chiar […] Articolul…

- Ripensia a obtinut prima victorie in editia 2022-23 a Ligii 2 dupa patru etape si a facut un salt notabil in clasament. Atacantul Cristian Gavra a fost artizanul succesului de pe „Electrica”, scor 2-1, cu cealalta formatie care avea doar un punct inaintea acestei runde – „lanterna” Metaloglobus Bucuresti.…

- In etapa a 5-a a Ligii 2 la fotbal, FC Brașov se va deplasa la Buftea. Acolo va intalni nou-promovata Progresul Spartac. Meciul va avea loc sambata dimineața, la ora 11.00. Stegarii sunt pe locul 10 in clasament, cu 5 puncte, iar bucureștenii sunt pe locul 9, cu 6 puncte. Antrenorul celor de la FC Brașov,…

- CSC Dumbravita va infrunta sambata usor favorita Concordia Chiajna, intr-un inedit duel al Ligii 2: 100% alb-verde si intre comunele periurbane ale Timisoarei si Bucurestiului. Antrenorul Cosmin Stan e in continuare optimist, in ciuda infrangerii la prima aparitie acasa. Nici ilfovenii nu o duc stralucit…

- Echipa AFC Unirea Constanta a fost invinsa, cu scorul de 0-3 (0-1), de Progresul Spartac, intr-o partida disputata la Clinceni, contand pentru etapa a doua a Ligii a II-a la fotbal. Golurile au fost marcate de Sandru (min. 13), Lixandru (min. 47) si Coza (min. 58). In clasament, Unirea ocupa locul 20,…