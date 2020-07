Stiri pe aceeasi tema

- Ljuban Crepulja, mijlocașul celor de la Astra Giurgiu, a fost testat pozitiv la Covid-19, iar meciul cu CS U Craiova de miercuri va fi amânat.Meciul dintre Astra și CS U Craiova fusese programat sa se dispute miercuri, 29 iulie, de la ora 21:30. Confruntarea este una foarte importanta în…

- Turistii romani pot calatori din nou in Turcia fara a intra in izolare la intoarcere, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Din 15 august, tour-operatorii reiau cursele charter pentru Antalya, iar in Turcia testele aleatorii…

- Ripensia Timisoara a oficializat astazi inregimentarea fundasului sarb sosit initial in probe. Nenad Lalic l-a convins rapid de calitatile sale pe tehnicianul Cosmin Petruescu si a semnat o intelegere pe trei ani cu ros-galbenii. Acestia se despart, in schimb, de un alt tanar aparator, Ionut Gavrila,…

- „U” Craiova lupta sa readuca titlul in Banie dupa 29 de ani, iar cele patru meciuri ramase sunt extrem de importante pentru formatia lui Cristiano Bergodi. Inaintea acestei dispute, Bergodi a primit o veste neplacuta.Uunul dintre jucatorii de baza ai echipei, Andrei Ivan, s-a accidentat la antrenamentul…

- Pandemia COVID-19 a determinat mulți turiști sa renunțe la sejururile programate pentru aceasta vara. Alții nu ezita sa fac programari pentru perioada imediat urmatoare in condițiile in care operatorii le propun oferte atractive. Turcia incepe din iulie a primi turiști din Republica Moldova, cu respectarea…

- Ripensia continua sa se desparta de jucatori in aceasta vara. Printre jucatorii aflati la final de contract si carora nu le-a fost oferita o noua intelegere se afla fundasul central Mihai Hecsko. Noul antrenor al ros-galbenilor, Cosmin Petruescu, a precizat ca despartirea vine pe fondul dorintei clubului…

- Liga 1, printre primele campionate dupa numarul penaltyurilor acordate: unul la fiecare 249 de minute. CIES Football Observatory a analizat 35 de campionate europene pe ultimele trei sezoane, dupa numarul loviturilor de pedeapsa dictate de arbitri. Și Liga 1 e pe locul 5 in acest top, cu un 11 metri…

- Este vorba despre o femeie în vârsta de 80 ani din județul Cluj. Vârstnica a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus în data de 7 mai, la aceeași data fiind înregistrat și decesul. Femeia suferea și de alte boli, potrivit comunicatului Grupului de…