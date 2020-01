Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – La finalul saptamanii trecute, jucatorii pregatiți de Dorinel Munteanu s-au intors de la Vatra Dornei, iar joi vor disputa un amical cu Progresul Ezeriș. Partida de pregatire se va desfașura pe terenul sintetic din Valea Domanului, de la ora 15:00. In aceasta perioada, rosso-nerii s-au mai…

- Clubul ros-galben a publicat azi lista cu jucatorii care vor pleca in stagiul de pregatire din Turcia. Ripensia l-a retinut in lot pe mijlocasul ofensiv Cosmin Sarbu, dupa amicalul cu Fortuna, in schimb Daniel Margarit nu a fost pastrat de tehnicianul Alexandru Pelici. Din lot nu lipsesc nici cele trei…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a fost invinsa de liderul din Kosovo, KF Ballkani, cu scorul de 4-1, vineri, intr-un meci amical sustinut in stagiul de pregatire din Antalya (Turcia), potrivit Agerpres.Cosmin Matei a inscris pentru Viitorul in min. 78, potrivit site-ului oficial al clubului, in timp ce…

- FC Argeș a stabilit, in linii mari, trei dintre cei patru adversari pe care urmeaza sa-i intalneasca in cantonamentul din Turcia. Dupa amicalul din 6 februarie, cu FC Montana, ocupanta locului 3 din eșalonul secund din Bulgaria, piteștenii vor intalni, pe 8 februarie, pe Koge, ocupanta locului 7 din…

- Lotul FC Viitorul Constanta se va reuni joi, 9 ianuarie, cand va fi efectuata si vizita medicala. Primul antrenament din 2020 se va derula cu incepere de la ora 17.30, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. In perioada 10 25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua parte a sezonului in Antalya, la Belek.…

- Sarbatorile se apropie cu pasi repezi, astfel ca goana dupa cadouri este in toi zilele acestea. Și daca unii stiu exact ce vor sa cumpere pentru cei dragi, altii studiaza oferta, se gandesc, se razgandesc si…o iau din nou de la capat. Pentru toti cei din urma, Sfara Tours Baia Mare vine cu o idee care…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa maine primul joc din șaisprezecimile Challenge Cup cu formația Kladno Volejbal, din Cehia. Meciul se va desfașura in Sala Polivalenta din Banie și este programat la ora 18.00. Trupa lui Danuț Pascu vine dupa un eșec surprinzator inregistrat sambata,…

- Meci la discretie pentru Ripensia Timisoara in Valea Domanului, acolo unde ros-galbenii au depasit-o pe CSM Resita. A fost „doar” 2-1 pentru elevii lui Alexandru Pelici, care au irosit mai multe oportunitati si au primit pe final un gol care a facut finalul mai palpitant. In urma acestui rezultat „Ripi”…