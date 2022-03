Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a ramas fara tehnician dupa esecu, scor 2-3, de pe teren propriu cu FC Brasov. Florin Fabian a ales sa plece de la echipa timisoreana iar ros-galbenii urmeaza sa anunte staff-ul cu care vor incheia stagiunea. „Ripi” a facut azi anuntul oficial al despartirii de Fabian (47 ani), antrenor sosit…

- Ripensia nu mai poate accesa Top 6, dar are nevoie de puncte in Ialomita, pe un teren extrem de dificil. Unirea Slobozia mai are sanse la un loc in play-off numai cu o victorie astfel ca elevii lui Florin Fabian nu vor avea parte de o primire calduroasa dupa calatoria cu trenul si autocarul. „O […]…

- Ripensia Timisoara s-a impus in duelul cu divizionara C Crisul Chisineu Cris, ultima verificare a ros-galbenilor inainte de deplasarea cu multe necunoscute din campionat. La pauza a fost totusi scor „alb”, dar in partea secunda elevii lui Florin Fabian au si punctat pentru un 3-0 categoric in cele din…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, are prognoze sumbre cu privire la noile tarife la energia electrica, ce urmeaza a fi aprobate in scurt timp, in contextul in care, la inceputul lunii aprilie expira termenul semnat cu Centrala electrica de la Cuciurgan. Potrivit lui Spinu,…

- Ripensia va mai juca trei meciuri de verificare in stagiul turcesc. Dupa ce, ieri, ros-galbenii au remizat alb cu o grupare de esalon tert din Rusia, urmatorii adversari ai elevilor lui Florin Fabian vor fi din primele doua ligi ale Georgiei si Letoniei. Urmatorul adversar al divizionarei secunde timisorene…

- Ripensia a facut un egal fara goluri astazi la Belek, in primul joc din cadrul cantonamentului din zona Antalya. Adversarul ros-galbenilor a fost FC Kazanka, „satelitul” celor de la Lokomotiv Moscova. Jocul a fost unul echilibrat, in care ripensistii si-au trecut in cont cateva ocazii importante. In…

- In cel de-al treilea meci amical din cadrul stagiului de pregatire din Croația, Foresta Suceava a evoluat impotriva echipei FK Zarkovo, care activeaza in eșalonul secund din Serbia. In cel de-al treilea meci al turneului Arena Cup, de la Medulin (Croația), gruparea suceveana a realizat primul punct…

- Ripensia Timisoara s-a reunit astazi pentru pregatirea partii secunde a stagiunii de Liga 2. Una cu probabil doar noua jocuri (si) pentru ros-galbeni, motiv de nemultumire pentru patronat. Doar 20 de jucatori au efectuat primul antrenament al anului sub comanda tehnicianului Florin Fabian. Printre ei…