- Ripensia are nu mai putin de noua partide de verificare disputate in aceasta iarna si numaratoarea va continua. Ultima „victima” a ros-galbenilor e o alta grupare care incearca sa reinnoade traditia fotbalului de altadata din vestul tarii – e vorba de CAO din Oradea. Formatia bihoreana aflata acum in…

- Ripensia a disputat azi deja cel de-al optulea joc de pregatire din 2021! Ros-galbenii au invins divizionara C CS Hunedoara, scor 4-2 (4-0) intr-un nou meci disputat la Baza 2 pe „sintetic”. Cu aceasta ocazie antrenorul Cosmin Petruescu a testat si un nou fundas – e vorba de Marius Patru, jucator care…

- Ripensia nu a reusit sa bata „lanterna” Ligii 2, Pandurii Targu Jiu, la „rejucare”. Daca la Urseni a fost 4-0 pentru ros-galbeni, in jocul de astazi de pe sinteticul Bazei 2, gorjenii le-au tinut piept elevilor lui Cosmin Petruescu si cu putin noroc au incheiat la egalitate, scor 4-4. Dupa ce ieri au…

- Ripensia Timisoara si-a continuat, tot la Urseni, parcursul cu victorii in amicalele iernii. Teoretic jocul-test de azi cu Pandurii Tg. Jiu, trebuia sa fie unul mai puternic, fiind prima divizionara secunda intalnita in aceasta perioada, dar ros-galbenii nu au avut probleme in a perfora poarta „lanternei”…

- Viitorul a scapat printre degete o victorie contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, constanțenii fiind egalați în minutul 91. Meciul de la Ovidiu s-a încheiat 3-3, iar trupa lui Mircea Rednic a pierdut puncte importante în lupta pentru play-off-ul Ligii 1 la fotbal.Luckassen (8',…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina niciun punct din intalnirea banateana din Caras cu CSM Resita. Gazdele au profitat de slabiciunile defensivei ros-galbene si au inscris de doua ori in prima repriza, 2-0 a fost si scorul final a intalnirii in urma careia rossonerii i-au depasit in clasament pe…

- Formatia pregatita de Cosmin Petruescu revine in sfarsit la jocurile din Liga 2 dupa aproape o luna de zile. Maine, Ripensia evolueaza pe terenul lui CSM Resita, in etapa a XV-a, ultima din acest an, dar ros-galbenii mai au doua restante de disputat. Dupa perioada de carantina echipa timisoreana a evoluat…

- Ripensia Timisoara a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei. Abia iesiti din izolare, elevii lui Cosmin Petruescu au fost depasiti clar in repriza a doua a duelului din 16-imi cu Astra Giurgiu. Gruparea din Liga I a sprintat spre victorie in partea secunda si s-a impus cu 5-1, dupa ce la pauza tabela…