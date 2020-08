Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 39 de ani care a mers in vacanța in Halkidiki spune ca la 6 zile dupa ce a ajuns in Grecia a fost anunțata ca testul pentru COVID facut la granița a fost pozitiv și i s-a recomandat sa se intooarca in țara. Ajunsa acasa, femeia a refacut testul, care a ieșit negativ, potrivit Mediafax.

- Acasa este locul unde te regasești pe tine și iți place sa iți petreci timpul. Este sanctuarul tau intim și confortabil. De aceea, felul in care iți decorezi casa și iți alegi mobila iți poate influența starea de spirit. Acasa trebuie sa fie un loc plin de energie. Iți dorești sa iți poți amenaja locuința…

- Adriana Tacalie a efectuat testul pentru COVID-19, luni, impreuna cu celelalte handbaliste de la SCM Craiova. Marti, a primit vestea ca testul sau a iesit pozitiv. Este singura sportiva de la lot care are COVID-19. Adriana Tacalie a ajuns in vara aceasta in Banie, transferata de la Magura Cisnadie.…

- Adriana Tacalie, noua achizitie a echipei SCM Craiova, a fost diagnosticata cu COVID-19. Este singura handbalista din Banie care a iesit pozitiva la testul pentru COVID-19, Handbalistele de la SCM Craiova vor incepe antrenamentele saptamana viitoare.Handbalista Adriana Tacalie a efectuat testul…

- Intreprinderea de Stat Energocom va continua sa livreze energie electrica din stanga Nistrului pana in data de 31 martie 2021, dar la un pret mai mic cu 2,5% fata de cel actual.Potrivit unui comunicat al companiei, volumul contractat acopera cantitatea necesara de energie electrica.

- Conducerea ros-galbenilor a trasat in mare parte planurile pentru reluarea pregatirii jucatorilor „la comun” pentru sezonul viitor. Ripensia se va reuni sub comanda noului tehnician Cosmin Petruescu luni, 6 iulie, si are setat un cantonament in perioada 15-24 iulie. Ripensistii din zona Timisoarei s-au…

- O echipa de cercetatori romani si-a propus sa inventeze un test de diagnostic Covid pentru acasa. Seful echipei spune ca testul ar putea fi gata in circa un an si jumatate. Testul va arata ca un test de sarcina, potrivit Mediafax si Hotnews. Testul va costa in jur de 4 euro. Ciprian Iliescu, doctor…

- Taverna Dogarilor ramane unul dintre cele mai iubite locuri de luat masa din oraș, iar nu puțini sunt cei care regreta ca nu mai pot lua aici, o vreme, pranzul sau cina. Pentru cei care au dus dorul gustului de la Taverna Dogarilor, sa știți ca restaurantul s-a redeschis, iar preparatele din meniu sunt…