- Ripensia a disputat azi a treia partida de verificare a verii. In primu joc din cadrul stagiului de pregatire maghiar elevii lui Ciprian Urican au cedat in fața colegei UTA, scor 0-2. Roș-galbenii au avut și la acest meci jucatori folosiți in premiera. Catalin Tineiu a fost titular iar niponul Takenori…

- Formatia din Ciarda Rosie a inceput astazi cantonamentul de opt zile din Ungaria. Ripensia a renuntat la cațiva jucatori care s-au antrenat in aceasta vara sub comanda lui Ciprian Urican, in schimb in lotul pentru Bekescsaba au aparut japonezul Takenori Kawagoe (Mama Mia) și Catalin Tineiu (FC Hermannstadt).…

- Ministerul Apararii din Ungaria a comandat 20 de elicoptere H145M, conform anunțului facut de compania americana Airbus. Aeronavele militare dispun de noul sistem de gestionare a armamentului, de tip HForce.

- FC Ripensia a oficializat astazi cea de-a doua achiziție pentru ediția 2018-19 a Ligii a II-a. Prezent joi la reunirea echipei din Ciarda Roșie, portarul George Paduraru, ultima data la CSM Lugoj, a fost inregimentat oficial. Timișorenii au acum doi goalkeeperi seniori. Roș-galbenii par sa mizeze pe…

- In anul Centenarului Marii Uniri coaliția de guvernare, formata din Partidul Social Democrat și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, face noi concesii legislative UDMR. Aceste concesii legislative pot fi considerate adevarate acte de tradare naționala pentru ca reprezinta in fapt noi pași legislativi…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, regreta ca a ratat lovitura de la 11 m care ar fi putut aduce victoria echipei sale in fata Islandei, sambata la Moscova, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, informeaza EFE.

- A mai fost prezent in emisiunea Chefi la cuțite, dar niciodata n-a avut noroc. Pana acum, caci Denis Tambalaru, in varsta de 20 de ani, a venit hotarat sa nu mai plece fara cuțite și se pare ca a reușit.

- FCSB a invins-o pe Astra Giurgiu la scor de forfait, 3-0 (1-0), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. ''Ros-albastrii'' au controlat meciul de la un capat la altul si s-au impus prin golurile marcate de Harlem Gnohere (27 - penalty),…