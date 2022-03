Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 45 3, portarul Irimiea a respins executia lui Bodisteanu de la punctul cu var.Farul Constanta II a sustinut, astazi, confruntarea din etapa a 16 a din seria a III a a Ligii a 3 a, contra liderului clasamentului, CS Afumati.Partida s a disputat in Complexul Academiei Hagi si s a incheiat cu…

- FC Inter Sibiu – Unirea Alba Iulia 2-2 (1-0), in ultimul meci amical al iernii | „Alb-negrii” au revenit de la 0-2 Unirea Alba Iulia a susținut ultimul test inaintea debutului sezonului de primavara, in deplasare cu FC Inter Sibiu, liderul Ligii a 4-a din județul vecin, o remiza, scor 2-2 (0-2). Gazdele…

- Ripensia Timisoara a castigat jocul de pe teren propriu cu penultima clasata. A fost doar 1-0 cu Dacia Unirea Braila, echipa care a trecut rar de centrul terenului. Singurul gol al intalnirii a fost inscris de Darius Tieranu, in prima repriza. „Ripi” a deschis scorul in minutul 21 dupa o reluare a lui…

- Ripensia Timisoara a inceput duelurile oficiale cu o remiza alba pe „Municipalul” din Tg. Jiu. A fost 0-0 cu vecina de clasament Viitorul Pandurii si nu multe se schimba pentru cele doua in clasamentul Ligii 2. Jocul din runda a 17-a nu a fost lipsit de evenimente, ci doar de ingredientul principal…

- Ripensia Timisoara s-a impus in duelul cu divizionara C Crisul Chisineu Cris, ultima verificare a ros-galbenilor inainte de deplasarea cu multe necunoscute din campionat. La pauza a fost totusi scor „alb”, dar in partea secunda elevii lui Florin Fabian au si punctat pentru un 3-0 categoric in cele din…

- Academica Clinceni, care a scapat zilele trecute de interdicția la transferuri, a inregistrat marți 4 jucatori dintre cei aduși in aceasta iarna. Astazi, in ziua meciului cu FCSB, spera sa mai legitimeze cel puțin 2. FCSB se aștepta la un meci facil impotriva ultimei clasate, dar „lanterna roșie” a…

- Formatia calaraseana a deschis scorul, de timpuriu, insa "marinariildquo; au revenit pe tabela. Echipa de fotbal Farul Constanta II, componenta a seriei a treia a Ligii a 3 a, a demarat astazi seria partidelor de verificare din aceasta iarna.Formatia pregatita de Sorin Radoi si Stere Banoti a evoluat…

- Ripensia Timișoara a anunțat azi doua plecari din lotul cu care a fost incheiat anul 2021. Atacanții Nemanja Sokovic și Mihai Ion și-au reziliat intelegerile cu ros-galbenii. Contractele au fost inchise de comun acord conform comunicatului clubului. Sokovic (25 ani) a venit la „Ripi” in vara lui 2020…