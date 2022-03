Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a revizuit in scadere, de la ”BBB” la ”BBB minus”, ratingul pe termen lung atribuit companiei romanesti Electrica si a mentinut perspectiva negativa, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit Agerpres.De asemenea, profilul individual de creditare (SCP) al…

- Ripensia Timisoara a cedat, scor 0-1, pe terenul Unirii Slobozia, in ultima runda a sezonului regular al Ligii 2. In ciuda esecului ros-galbenii au o grupa mai acceptabila de play-out cu slabe sanse de a ajunge pe loc de baraj. Pentru gazde a fost mare sarbatoare, ialomitenii ajungand in premiera in…

- Ripensia Timisoara a castigat jocul de pe teren propriu cu penultima clasata. A fost doar 1-0 cu Dacia Unirea Braila, echipa care a trecut rar de centrul terenului. Singurul gol al intalnirii a fost inscris de Darius Tieranu, in prima repriza. „Ripi” a deschis scorul in minutul 21 dupa o reluare a lui…

- Ripensia Timisoara a inceput duelurile oficiale cu o remiza alba pe „Municipalul” din Tg. Jiu. A fost 0-0 cu vecina de clasament Viitorul Pandurii si nu multe se schimba pentru cele doua in clasamentul Ligii 2. Jocul din runda a 17-a nu a fost lipsit de evenimente, ci doar de ingredientul principal…

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Facturile uriașe la gaze și energie au facut multe victime in aceasta iarna. Din pacate, mulți oameni saraci au intrat in depresie din cauza imposibilitații de a-și achita datoriile. Astfel ca, o parte dintre aceștia au recurs la un gest sinucigaș, fara a se gandi la consencințele iremediabile. Acesta…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins o casa de locuit din localitatea Nima din județul Cluj.„La fața locului pompierii au gasit acoperișul casei cuprins in totalitate de flacari și cu posibilitate de extindere…

- Ripensia se reunește maine si va avea primul antrenament al anului la arena „Electrica”. La fel ca multe formatii din primele doua esaloane, ros-galbenii au optat din nou pentru un stagiu centralizat in Turcia. De asemenea, in programul echipei timisorene figureaza si un test mai puternic, cu FC U Craiova…