- Ripensia Timisoara si-a stabilit programul de jocuri de pregatire, precum si locatia cantonamentului de vara. Ros-galbenii vor juca devreme un test cu prim divizionara UTA, de altfel un partener traditional deja de teste, si vor efectua un stagiu centralizat in judetul Hunedoara, la Hateg. Peste trei…

- Asociația Naționala a Cadrelor Militare in Rezerva și in Retragere din M.A.I., Filiala “Pintea Viteazu”Maramureș, prin președinte col (rtr.)Ioan Ceterchi), col.(rtr).Gavril Babiciu, preot dr.Daniel Achim și col.(r.) Ioan Marchiș, a organizat o excursie tematica in perioada 29 iunie-1 iulie 2022, Eroi…

- Divizionara secunda Ripensia Timisoara a efectuat azi primul antrenament pentru pregatirea noii stagiuni. Nu mai putin de 30 de jucatori s-au prezentat pe „Electrica”, dintre care cinci nume sunt din „exteriorul” clubului. Staff-ul tehnic, constituit din Iulian Muntean, Calin Mada și Calin Frunza, a…

- Fosta adversara a Turzii din liga a treia, CS Hunedoara, a ratat promovarea in liga a doua de fotbal, dupa ce a fost invinsa in meciul de baraj de Minaur Baia Mare. Dupa o victorie, 2-1, pe teren... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un sector al DN 66 se va inchide timp de doua ore deoarece in zona se va desfașura un concurs de ciclism. Sectorul pe care nu vor avea voie sa treaca mașinile este in orașul Hațeg (județul Hunedoara). CNAIR anunța ca marți, se va inchide circulația rutiera pe DN66, sectorul cuprins intre kilometri 179…

- ARAD. Ne mai desparte mai puțin de o saptamana de primele meciuri de baraj pentru promovarea in Liga a II-a. Daca Aradul nu va avea reprezentanta, Hunedoara trimite echipa fanion a județului, pe Corvinul.

- Coșmarul “roș-albaștrilor” impotriva liderului CS Hunedoara continua! Elevii lui Florin Maxim au invins sub Dragana, scor 5-2 (1-1), marcand ultimele trei goluri in inferioritate numerica, prin “capitanul” L. Buș, dubla, și rezerva P. Simon! Spectacol total oferit de „Corvinul” la Cugir, Metalurgistul…

- La data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 08:00, politistii au oprit in trafic, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, din Hațeg, autoturismul condus de un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Totești. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l,…