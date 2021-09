Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul etapei a II a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava va juca pe teren propriu in compania gruparii Minaur Baia Mare. Partida va avea loc duminica 5 septembrie de la ora 17.00 in sala ”Dumitru Bernicu”. Intrarea se va face conform protocoalelor sanitare in vigoare. ”Vom juca pe teren propriu cu o…

- Campioana Spaniei, Atletico Madrid s-a salvat dramatic de la o infrangere pe teren propriu in etapa a treia din La Liga. "Los colchoneros" au fost condusi de Villarreal, castigatoarea Ligii Europei, pana in minutul cinci al prelungirilor.

- Olympique Lyon ramane fara victorie in noul sezon din Ligue 1, nereusind duminica decat o remiza pe teren propriu cu nou-promovata Clermont, scor 3-3, intr-un meci din etapa a 3-a, potrivit Agerpres. Lyon a condus cu 3-1 pana in minutul 81 si a avut mai multe sanse de a-si mari avansul. Oaspetii…

- Ripensia Timisoara a inregistrat cel de-al treilea rezultat de egalitate din tot atatea dispute acasa in acest nou sezon de Liga 2. Ros-galbenii au deschis scorul prin principalul marcator – Denis Golda – in fata celor de la FC Brasov, dar oaspetii veniti cu un moral scazut in Banat, nu au plecat cu…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit marți țintarul ediției de campionat 2021-2022 a Ligii a III-a. Ca și anul trecut, cele trei formații sucevene aflate pe tabloul de concurs, Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni, au fost repartizate in Seria I, alaturi de Ceahlaul Piatra Neamț, ...

- FC Hermannstadt a câștigat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața echipa Poli Iasi, în primul meci al etapei a treia a Ligii a II-a.Pentru Hermannstadt au marcat Ionut Nastasie ('59) și Georgian Nita ('88), în timp ce Cristian Puscas ('72) a înscris…

- Etapa a 2-a din Liga a II-a de fotbal va continua luni, 9 august, cu jocul de pe stadionul „Municipal" din Miercurea Ciuc (FOTO), dintre AFK Csikszereda și fosta prim divizionara Astra Giurgiu, meci care este programat de la ora 16:00. Runda a inceput joi, 5 august, cu partida: Unirea Constanța – AFC…

- Ripensia nu a profitat de programul bun pe care l-a primit la startul Ligii 2. Dupa ce au remizat spectaculos cu Dunarea (3-3) in runda inaugurala, ros-galbenii nu au putut trece azi, tot pe „Electrica”, de modesta Unirea Dej. S-a incheiat 0-0 intr-un meci in care oaspetii recent promovati nu au parut…