- FCU Craiova si-a confirmat statutul de favorita in partida sustinuta marti, pe stadionul „Electrica“ din Timisoara, impunandu-se clar, scor 4-0, in fata divizionarei secunde Ripensia, in play-off-ul Cupei Romaniei . Craiovenii au deschis scorul prin Vlad Achim, cu un sut de la 17 metri (‘9). Desprinderea…

- Timisenele ramase in competita K.O., ambele din „B”, si-au aflat ziua si ora disputarii partidelor in unica mansa pentru intrarea in faza grupelor din Cupa Romaniei. Atat Ripensia – U Craiova 1948, cat si Dumbravita – Poli Iasi se disputa marti, 27 septembrie, dupa masa. Jocurile celor doua chiar se…

- Timisenele din „B” ramase in competitia K.O. si-au aflat azi adversarele din faza play-off a competitiei. CSC Dumbravita va da piept pe teren propriu cu Politehnica Iasi in aceasta faza, in timp ce Ripensia va primi replica celor de la FCU Craiova. O alta formatie din zona Banatului, CSM Resita, invingatoarea…

CSA Steaua a invins-o pe CSC Dumbravița cu 3-0, intr-un meci cu doua cartonașe roșii acordate! Elevii lui Daniel Oprița revin in partea superioara a clasamentului

- Vineri, 26 august: ora 16.30: CSC Selimbar – Otelul Galati. Sambata, 27 august: ora 11.00: FC Brasov – Ripensia Timisoara, Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare, CSM Slatina – Unirea Slobozia, Poli Iasi – Concordia Chiajna, Poli Timișoara – Progresul Spartac;ora 11.30: Dinamo – Unirea Dej;ora 18.00:…

- CS Mioveni a anunțat, astazi, ca a ajuns la un acord cu Flavius Stoican (45 de ani) pentru preluarea postului de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Alexandru Pelici. „Ii uram bun venit si succes lui Flavius Stoican! Obiectivul este salvarea de la retrogradare. Sper ca aceasta mutare…

- Politehnica Iasi bifeaza astazi un nou meci accesibil in esalonul doi. De la ora 11:00, formatia pregatita de Claudiu Niculescu se va confrunta la Dej cu echipa locala Unirea. Urcata anul trecut in esalonul doi, gazdele, care beneficiaza de un buget infim fata de cel al Politehnicii, conteaza pe o multime…

- CSA Steaua a inceput cu un egal, 1-1 cu Metaloglobus, sezonul din Liga 2, la finalul caruia nu va putea promova in Liga 2. Conform Legii Sportului, Steaua nu are drept de promovare pentru ca e un club de drept public, fiind susținut de Ministerul Apararii Naționale. Dupa ce fanii și-au manifestat nemulțumirea,…