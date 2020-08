Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiPovestea tinerei care a invins cancerul de col uterin: Ce mesaj le adreseaza femeilor In cadrul emisiunii "ATITUDINI" Victoria Condrat a vorbit despre experiența prin care a trecut atunci cand a aflat ca sufera de cancer de col uterin, marturisind ca i-a fost extrem de greu sa depașeasca…

- Ripensia a disputat azi pe „Electrica” doar al doilea joc de pregatire al verii si primul de pe teren propriu al perioadei. Adversara Soimii Lipova a pus destule probleme si s-a impus cu 3-2 dupa ce la un moment dat divizionara C avut chiar un avantaj de trei goluri! Ros-galbenii au stat mai bine fizic…

- Ripensia a jucat in sfarsit primul joc de pregatire dupa inghetarea competitiei oficiale. La fel ca in Turcia, ros-galbenii au remizat cu U Craiova 1948. Acum insa partida s-a desfasurat la Severin, cu oltenii si ei in postura de divizionara secunda iar scorul a fost 2-2. Fata de acel 1-1 din Antalya…

- REȘIȚA – Alberto Cobrea a semnat prelungirea contractului cu echipa din Valea Domanului! La semnarea contracului, acesta a spus: „Motivul pentru care am ales sa continui la CSM Reșita este faptul ca oamenii din club au dat dovada de seriozitate și caracter in scurta perioada in care am fost aici la…

- Universitatea Craiova a invins FCSB, scor 2-1, duminica seara, in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii I și a mai facut un pas important spre titlu de campioana.”Știința” a obținut victoria din doua lovituri de la 11 metri, transformate de Cicaldau (24) și Nistor (55). Pentru FCSB a marcat Cristea, in…

- Simona Halep si Horia Tecau au invins perechea Marius Copil/Gabriela Ruse cu 6-3, 6-4, duminica, in meciul de dublu mixt care a incheiat turneul demonstrativ Winners Open, de la Cluj-Napoca, scrie Agerpres. Halep si Tecau, care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de dublu…

- Deși a avut mai multe oferte, fostul antrenor al Ripensiei, Alex Pelici a ales sa antreneze intr-un oraș unde a mai pregatit echipa și in care s-a bucurat de respectul tuturor. Așadar, „Pelicanul” a ales Reșița, el inlocuindu-l pe Dorinel Munteanu, un alt banațean care și-a incheiat la sfarșitul lunii…

- Clubul de fotbal din Valea Domanului are de astazi un nou antrenor principal la echipa de liga secunda. Contractul, aflam din surse neoficiale, a fost semnat azi-noapte, de președintele Cristi Bobar și, de-acum, noul antrenor principal al roș-negrilor. Acesta este Alexandru Pelici, deci unul dintre…