- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe belarusa Victoria Azarenka, in trei seturi, cu 7-6 (5), 3-6, 6-4. Cirstea (31 ani, 45 WTA) a obtinut prima sa victorie in fata Victoriei…

- O noua platforma care monitorizeaza insectele și parametrii de clima in zona Timiș - Serbia este pusa la dispoziția fermierilor. Aceștia pot primi informații despre daunatori, tratament și factori de mediu, direct pe mobil.

- Statul american Arizona și-a modernizat camera de gazare și se pregatește sa reia execuțiile cu aceasta metoda respinsa ca fiind barbara în majoritatea Statelor Unite, relateaza Insider.Ultima execuție realizata într-o camera de gazare în SUA a avut loc cu peste doua decenii…

- Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari, pe drumul E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia…

- Un șofer de taxi din Timiș este cercetat sub control judiciar dupa ce luni a luat cu mașina patru migranți și i-a transportat ilegal la granița cu Ungaria, relateaza Pressalert citand Poliția de Frontiera. Cei patru migranți turci cu varste cuprinse intre 22 si 24 de ani au trecut pe jos frontiera din…

- Nicolae Nicu Covaciu a inceput de mic copil sa ia lectii particulare de pian, acordeon si limba franceza, germana si engleza. Nicolae Nicu Covaciu n. 19 aprilie 1947, Timisoara este un compozitor, cantaret, chitarist, pictor si grafician roman, cunoscut ca fondator si lider al formatiei Phoenix. Singurul…

- Tenismenul roman Marius Copil (30 ani, 226 ATP) a ratat accesul pe tabloul principal al turneului challenger de la Belgrad (Serbia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 132.280 euro. In ultimul tur al calificarilor, Copil a fost invins, scor 3-6, 1-6, de marocanul Elliot…

- Joi seara, doua televiziuni patronate de tot atatia infractori, unul fost turnator la Securitate, altul colaborator economic al serviciilor secrete, au lansat un nemaivazut linsaj la adresa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Motivul oficial: Voiculescu nu stia un ordin semnat de predecesorul sau,…