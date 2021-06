Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara e de astazi la Buzias pentru un stagiu centralizat care se va incheia pe 9 iulie. Antrenorul Cosmin Petruescu mizeaza pe 23 de jucatori in aceasta perioada. Ros-galbenii nu au efectuat pana acum transferuri, axandu-se pe promovarea mai multor juniori din propria academie. Singurii…

- Ripensia Timisoara a sunat adunarea azi la baza „Electrica” cu 23 de jucatori, dintre care multi juniori proprii si doar tineri sositi de la echipe din zona. Antrenorul Cosmin Petruescu si presedintele Dumitru Mihu considera ca situatia este una normala acum, daca se tine cont ca ros-galbenii si-au…

- De la Ripensia Timisoara s-a plecat in ultimii ani la echipe din Liga I. Destinatia cea mai accesata in ultima vreme e UTA, acolo unde a fost imprumutat Tudor Calin, in mod inedit, pentru doua sezoane. Calin (20 ani) a marcat trei goluri in 24 de partide pentru „Ripi” in sezonul trecut al Ligii 2. […]…

- Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor și-a propus sa-și extinda programul de burse pentru copiii proveniți din familii numeroase de la 65 la 100 de beneficiari, conform basilica.ro „In Proiectul de susținere la studii sunt inscriși atat elevi, cat și studenți care provin din familii…

- LPF a publicat 11-le ideal al Ligii 1 in stagiunea 2020-2021, iar doi fotbaliști ai campioanei se afla printre remarcați, in timp ce tehnicianul formației din Gruia a fost desemnat antrenorul sezonului.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri, 12 mai, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arena Nationala, ca va folosi in meciurile amicale cu Georgia si Anglia o serie de jucatori tineri, care ar putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Vom incerca…

- Atacantul englez Alan Shearer, ex-Newcastle United, si atacantul francez Thierry Henry, ex-Arsenal, au devenit primii doi jucatori inclusi in Premier League Hall of Fame, galeria vedetelor din prima liga engleza de fotbal, transmite Reuters. Shearer este golgheterul all-time al Premier League, cu…

- Ripensia Timisoara poate scapa cel putin de o parte din emotiile finalului de sezon daca va castigat cu CSM Slatina si in intermediara din play out. Ros-galbenii au invins dramatic in Oltenia, pe finalul sezonului regular, scor 1-0, prin reusita lui Mihai Ene. Acum, gazdele mai au sanse matematice de…