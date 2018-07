Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica nu a reusit sa o invinga azi pe divizionara C CNS Cetate Deva pe cocheta arena de la Santamaria-Orlea. Ardelenii au rasturnat scorul dupa ce au fost condusi iar timisorenii au mai reusit doar un gol pentru un 2-2 plin de evenimente. Gelu Velici si Ionut Coada au fost autorii reusitelor…

- Formatia din Ciarda Rosie a inceput astazi cantonamentul de opt zile din Ungaria. Ripensia a renuntat la cațiva jucatori care s-au antrenat in aceasta vara sub comanda lui Ciprian Urican, in schimb in lotul pentru Bekescsaba au aparut japonezul Takenori Kawagoe (Mama Mia) și Catalin Tineiu (FC Hermannstadt).…

- Ripensia Timisoara a dispus ieri seara de divizionara a patra Progresul Ciacova, pe terenul acesteia, in prima partida de verificare din aceasta vara. A fost 7-0 (3-0) pentru elevii lui Ciprian Urican in urma reusitelor lui Adrian Zaluschi, George Monea si Andrei Apostol. Ultimii doi si-au trecut in…

- Dupa cele doua amicale pierdute de CS Universitatea Craiova in stagiul de pregatire din Austria, antrenorul oltenilor, Devis Mangia, se arata ingrijorat de erorile majore din defensiva, greșeli care i-ar putea costa pe olteni in Supercupa Romaniei, programata pe 14 iulie, pe „Ion Oblemenco”, informeaza…

- Probele din cadrul sesiunii iunie – iulie a examenului de bacalaureat s-au derulat fara incidente in județul Covasna, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean. Primele rezultate vor fi afișate maine și tot maine vor putea fi depuse contestații, de catre candidații nemulțumiți de nota obținuta.…

- Absolventii de liceu din judetul Salaj au scapat de emotiile probelor scrise ale Bacalaureatului si asteapta, acum, primele rezultare. Joi, 28 iunie, cand s-a desfasurat ultima proba scrisa, cea la alegere a profilului si specializarii, in salile celor sapte centre de examen au fost prezenti 1.584 de…

- Cod galben de vreme rea, in Timiș. Meteorologii anunța ploi in averse, intensificari ale vantului, dar și grindina de mici dimensiuni. Avertizarea este valabila pentru centrul și estul județului.UPDATE. Inundații in mai multe zone din Timișoara. Cod Portocaliu de vreme rea pentru sudul județului Timiș.

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada sporesc riscul de secare a raurilor și lacurilor. Serviciul Hidrometeo a emis cod galben de seceta hidrologica pentru toata tara. Avertizarea va fi valabila 11 zile.