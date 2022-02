Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a facut un egal fara goluri astazi la Belek, in primul joc din cadrul cantonamentului din zona Antalya. Adversarul ros-galbenilor a fost FC Kazanka, „satelitul” celor de la Lokomotiv Moscova. Jocul a fost unul echilibrat, in care ripensistii si-au trecut in cont cateva ocazii importante. In…

- Ripensia și-a completat ieri lotul si are 23 de jucatori pentru stagiul din Antalya care debuteaza astazi. Ros-galbenii au posibilitatea sa se dueleze cu adversari mai „exotici” si posibil mai buni decat cei din zona de vest a tarii. Antrenorul Florin Fabian are insa la dispozitie doar doi atacanti…

- Ripensia nu a avut parte de un teren bun la primul joc test din noul an. Inainte de a se bucura de conditiile din Antalya, ros-galbenii au infruntat pe „sinteticul” acoperit cu nea de la arena „Dan Paltinisanu” pe divizionara „D” CS Comlosul Mare. Meciul s-a incheiat cu scorul de 2-2. Ocupanta locului…

- Chindia a incheiat cantonamentul din Antalya cu o noua infrangere. Elevii lui Emil Sandoi au cedat și in fața formației Slovan Liberec cu scorul de 2-0. Informația a aparut pe site-ul oficial al clubului targoviștean. „Echipa noastra a pierdut ultimul joc de verificare disputat in cantonamentul din…

- CS Universitatea Craiova a anuntat ca va disputa un meci amical cu FC Botosani, in cantonamentul din Turcia, in locul partidei de pregatire cu formatia noregiana Raufoss IL. “Meciul de pregatire cu Raufoss IL a fost anulat, norvegienii avand mai multe cazuri de COVID-19 in cadrul lotului. In schimb,…

- Ripensia se reunește maine si va avea primul antrenament al anului la arena „Electrica”. La fel ca multe formatii din primele doua esaloane, ros-galbenii au optat din nou pentru un stagiu centralizat in Turcia. De asemenea, in programul echipei timisorene figureaza si un test mai puternic, cu FC U Craiova…

- Chindia Targoviște a susținut duminica, la pranz, primul meci de verificare din cantonamentul din Antalya, 2-0 cu Corum FK, formație de liga a treia din Turcia. Inițial, dambovițenii ar fi trebuit sa joace ieri cu Rapid, amicalul fiind insa anulat. Golurile din jocul test de astazi au fost marcate de…

- Numarul de vânzari de locuințe catre straini a crescut în luna noiembrie cu 48,4% în Turcia, ajungând la un nivel record în contextul în care prabușirea lirei turcești a facut locuințele din aceasta țara semnificativ mai ieftine pentru clienții cu valuta, relateaza…