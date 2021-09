Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sediul FRF, au fost stabilite partidele din turul IV al Cupei Romaniei. Politehnica Timisoara, intrata direct in aceasta faza, va evolua in deplasare cu divizionara C Soimii Lipova. Concitadina alb-violetilor – Ripensia Timisoara – va avea parte de un derby banatean, tot „afara”, cu Resita…

- Ripensia Timisoara a inregistrat cel de-al treilea rezultat de egalitate din tot atatea dispute acasa in acest nou sezon de Liga 2. Ros-galbenii au deschis scorul prin principalul marcator – Denis Golda – in fata celor de la FC Brasov, dar oaspetii veniti cu un moral scazut in Banat, nu au plecat cu…

- ARAD. Azi dupa-amiaza, pe terenul din Sinicolau Mic, UTA a disputat un joc de verificare cu Crișul Chișineu-Criș, in care antrenorul Laszlo Balint a folosit rezervele sau jucatorii care au evoluat mai puțin pana acum.

- Ripensia Timisoara a obtinut azi prima victorie stagionala. Ros-galbenii s-au impus in deplasare, scor 2-0, in fief-ul nou promovatei CSC Selimbar, gratie „dublei” lui Denis Golda. La 1-0, fundasul Madalin Sturzu, de la banateni, a vazut direct cartonasul rosu. Dupa doua remize acasa, „Ripi” a reusit…

- CURTICI. Dupa o vara extrem de activa, atat pentru antrenorul Radu Anca, dar si pentru conducerea clubului, Frontiera Curtici este gata sa faca o figura frumoasa in Liga 3, acolo unde se intoarce dupa o asteptare de 16 ani.

- Ripensia a cedat azi, scor 1-2, cu Avantul Periam intr-un meci disputat pe arena „Electrica”. A surprins aparitia senegalezului Mediop Ndiaye la echipa din estul judetului, atacantul e liber de contract dupa despartirea de prim-divizionara FC Arges si a deschis scorul pentru oaspeti. Mediop nu va ramane…

- Ripensia Timisoara a sunat adunarea azi la baza „Electrica” cu 23 de jucatori, dintre care multi juniori proprii si doar tineri sositi de la echipe din zona. Antrenorul Cosmin Petruescu si presedintele Dumitru Mihu considera ca situatia este una normala acum, daca se tine cont ca ros-galbenii si-au…

