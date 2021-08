Ripensia Timisoara a obtinut azi prima victorie stagionala. Ros-galbenii s-au impus in deplasare, scor 2-0, in fief-ul nou promovatei CSC Selimbar, gratie „dublei” lui Denis Golda. La 1-0, fundasul Madalin Sturzu, de la banateni, a vazut direct cartonasul rosu. Dupa doua remize acasa, „Ripi” a reusit pe teren strain primul succes al sezonului. Acest meci […] Articolul Ripensia a castigat batalia de la Avrig cu Selimbar. Ros-galbenii au marcat in inferioritate, nou promovata a ratat un penalty a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .