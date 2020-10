Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda cazurilor Covid semnalate cu cateva ore inaintea partidei, Ripensia a jucat cu lotul disponibil la Sannicolau Mic si a obtinut accederea in 16-imile Cupei. Ros-galbenii s-au impus cu 1-0 in fata celor de la Soimii Lipova prin golul lui Cosmin Sarbu din penalti. Ros-galbenii nu au fost impiedicati…

- A plecat din Europa, desparțindu-se de Juventus, unde nu intra in planurile ofensive ale lui Pirlo, dar Gonzalo Higuain a inceput cat se poate de prost noua aventura in Statele Unite. Titularizat la Inter Miami, atacantul argentinian a ratat șansa de a-i readuce pe oaspeți in meci azi-noapte, la Chester.…

- Manuel Pellegrini și jucatorii sai s-au plans ca arbitrul De Burgos a luat toate deciziile polemice in favoarea campioanei Real Madrid, scor 2-3. ”Nu poți lupta cu unele lucruri care se intampla pe teren”, a spus și fundașul Mandi. Prima victorie a Madridui in acest sezon. Și inca una cu mult VAR. Pentru…

- Dupa doua infrangeri fara drept de apel cu FC Universitatea Craiova 1948 și Petrolul Ploiești, Ripensia Timișoara a reușit sa sparga gheața in al treilea meci al sezonului din Liga 2, invingand cu 2-0 pe Aerostar Bacau. Ambele goluri au fost marcate de Neagu, din penalty. Meciul disputat pe stadionul…

- Un poștaș a fost batut in scara unui bloc din Manaștur, de un barbat nemulțumit ca i-a inmanat un preaviz de intrerupere a electricitații. Poștașul i-a lasat omului plicul de la Electrica, pentru a știi ca daca nu iși platește factura va fi deconectat. In loc sa ii mulțumeasca, acesta a inceput…

- ARAD. Cu doua zile inainte de startul sezonului in Liga I, UTA a mai bifat doua transferuri. E vorba de doi jucatori tineri, Under 21, care au fost imprumutați. E vorba de Denis Rusu, de la Șoimii Lipova și Dragoș Tescan, de la Turris Tr. Magurele.

- „Ripi” are pana acum un bilant destul de bun in testele verii. Singura formatie care i-a invins pe ros-galbeni, divizionara C Soimii Lipova, a fost invinsa astazi de Ripensia in „returul” de la Sannicolau Mic. Timisorenii s-au impus cu 4-1 iar doua dintre reusitele oaspetilor i-au apartinut sarbului…