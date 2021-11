Ripensia Timisoara a obtinut o victorie foarte importanta in capitala. Golul lui Denis Golda echivaleaza cu inca trei puncte pentru ros-galbeni dupa 1-0 pe „sinteticul” celor de la Metaloglobus, formatie cu ambitia de a atinge play-off-ul. Ros-galbenii au inceput excelent jocul din Pantelimon si au concretizat una dintre ocaziile avute in prima parte prin Denis […] Articolul Ripensia a avut glont pentru Metaloglobus. Ros-galbenii au bifat trei puncte in Pantelimon a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .