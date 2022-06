Stiri pe aceeasi tema

- In Romania anului 2022, 25,5% din locuitori sunt fumatori, o medie obținuta din cei 35,2% barbați și 15,8% femei, subliniaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. Țigara e dușmanul omului și al mediului. Fumatul in spații inchise inseamna substanțe toxice eliberate…

- S-a stins din viata Mariana Voicu, „om pe care l-am asociat cu toții cu memoria acestui teatru, istoricul de teatru și consultantul artistic”, transmit cei de la Teatrul Național din Timișoara.

- Astazi se raceste in vest, in centru, in nord si in nord-est, pe unde cerul va fi mai mult noros si o sa ploua. In rest vremea ramane calda, insa in a doua parte a zilei, creste instabilitatea si apar averse abundente insotite de descarcari electrice, vijelii si grindina. Ploile pot lasa in urma peste…

- Cladirea cu doua niveluri din curtea spitalului a fost ridicata de Fundatia "Ronald McDonald" Spitalul de Copii "Sfanta Maria" are, incepand de ieri, un hotel pentru familiile copiilor cu cancer tratati aici. Casa Ronald McDonald de la Iasi este cea de a treia casa construita de Fundatia pentru Copii…

- Furtuna de noaptea trecuta a facut ravagii in Timișoara, dar și in județ. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce vantul a rasturnat pur și simplu doua tiruri, in Calea Șagului, iar șoferii au ramas blocați in interior. De asemenea, vijelia a luat pe sus acoperișuri, a doborat copaci,…

- Terapia prin horticultura dezvolta psihomotricitatea, limbajul, nivelul social și emoțional in cazul copiilor cu CES, dar și a altor tipuri de beneficiari. Copiii de la Centrului Educațional „P. P. Neveanu” din Timișoara au realizat 17 coșuri cu legume, fructe și flori, care au fost expuse la sediul…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a spus, marti, ca nu este multumit de sustinerea proiectelor administratiei la vot in Consiliul Local de catre viceprimarul liberal Cosmin Tabara si ca isi rezerva dreptul de a delega atributiile acest

- SCM USAMVB Timisoara mizeaza acum pe continuitate dupa un start excelent de an in meciurile oficiale, inclusiv cu trofeu. Fratii Mihaita si Dorin Lazar, dar si Kemal Altinok, au semnat noi intelegeri valabile pe inca un an si jumatate cu detinatoarea Cupei Romaniei la rugby. Daca in anii trecuti banatenii…