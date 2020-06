Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenii care se opun premiilor egale in randul jucatorilor si jucatoarelor sunt "super slabi", considera sportiva ceha Karolina Pliskova, potrivit theguardian.co.uk, potrivit news.ro.Intrebata daca o posibila fuziune intre cele doua circuite, ATP si WTA, ar trebui sa aduca plata egala a…

- Liga Mexicana de Fotbal a decis, vineri, oprirea definitiva a turneului Clausura si ca titlul national sa nu fie decernat, informeaza AFP, potrivit news.ro.Decizia vine dupa ce clubul Santos Laguna a anuntat patru noi cazuri de infectare cu coronavirus in randul jucatorilor. Echipa are in…

- ​Real Madrid si Barcelona pregatesc reduceri salariale cu pâna la 30%. Veniturile cluburilor au scazut drastic din pricina faptului ca au fost suspendate competitiile, scrie La Liga.La data de 8 aprilie, Real Madrid anunta ca s-a ajuns la un acord cu jucatorii si cu echipa tehnica în…

- Cinci cazuri de infectare cu Covid-19 in randul jucatorilor au fost detectate cu ocazia primelor teste efectuate de Liga spaniola de fotbal in vederea reluarii sezonului, scrie cotidianul La Vanguardia Trei echipe din Primera Division au cate un caz pozitiv, in celelalte doua cazuri fiind…

- Federația Romana de Fotbal va chestiona cluburile participante in privința modului ar trebui finalizat actualul sezon al Ligii a III-a. Anunțul a fost facut de președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac. “FRF va trimite cluburilor un chestionar, prin care sa afle parerea tututor. In funcție de majoritate,…

- Cluburile din prima liga a campionatului de fotbal al Spaniei vor incepe saptamana viitoare testele pentru depistarea noului coronavirus in randul jucatorilor sai, o prima etapa catre o posibila reluare a meciurilor din Primera Division in cursul lunii iunie, informeaza Reuters. Premierul…

- Un nou studiu al Sindicatului mondial al fotbalistilor profesionisti (FIFPro), dat publicitatii luni, dezvaluie o crestere accentuata a depresiei in randul jucatorilor si jucatoarelor din Franta, provocata de criza sanitara actuala, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. Dupa o prima…

- Lumea sportului nu a ramas pasiva la criza cauzata de virusul COVID-19. Personalitatile cu conturi grase, dar si multi fani de rand s-au mobilizat in lupta cu pandemia. Ripensia Timisoara nu a ramas nici ea simplu martor la ceea ce se intampla in jur si a demarat o campanie de donatii pentru ajutorarea…