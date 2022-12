Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca FCSB-ul s-a impus lejer luni seara in confruntarea cu CS Mioveni (5-1), patronul echipei, Gigi Becali, nu este mulțumit de prestațiile unor jucatori pe care a transmis ca ii va ceda inca din aceasta iarna.

- Ripensia Timisoara a anuntat azi rezilierea de comun acord a angajamentului cu Andrei Macrițchii. Fundasul lateral a fost ultimul jucator originar din Republica Moldova care activa la ros-galbeni. Dupa fratele geaman Valerii sau Rogac, timisorenii s-au despartit si de Andrei Macritchii (26 ani), care…

- Noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba s-a ales și el cu canalul de Telegram spart. In total, contul ar conține 175 de chaturi, iar acesta ar fi purtat discuții cu actuali demnitari, inclusiv cu socialistul Petru Burduja.

- Interesul romanilor pentru calatorii in afara țarii, de Sarbatori, este crescut in pragul sezonului rece, in ciuda scumpirilor din ultima vreme. Agențiile de turism ofera o gama larga de oferte atat pentru Craciun, cat și pentru vara anului viitor.

- Temperaturi anormal de ridicate se inregistreaza in unele parți ale Europei, in special in Franța și Spania, din cauza brizei africane. In schimb, unele parți din vestul Statelor Unite se confrunta deja cu un inceput de iarna.

- Ninge inRomania. Circulatia rutiera va fi inchisa marti, pentru toate categoriile de autovehicule, pe Transalpina intre Rinca si Obirsia Lotrului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, relateaza Agerpres. „Marti, 4.10.2022, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (omat, viscol si…

- Ripensia Timisoara nu a putut realiza surpriza pe „Electrica” in mansa unica pentru calificarea in grupele Cupei Romaniei (noul format). Ros-galbenii au fost condusi doar cu 1-0 la pauza, dar oltenii de la FC U Craiova 1948 au inscris in partea secunda cand au apasat pedala de acceleratie si s-au impus…

- Dorian Popa construiește un cartier de vile in Domnești, langa București. Artistul e zi de zi pe șantier, verifica stadiul lucrarilor, ce investiții mai are de facut. Intr-un vlog pe Youtube, artistul a dezvaluit ce factura la curent i-a venit pentru șantier, pentru doar o luna. Cantarețul a fost filmat…