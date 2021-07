Ripensia a sustinut azi al doilea joc amical in doua zile. Daca ieri CAO a pierdut, scor 0-4, la Timisoara, astazi ros-galbenii s-au impus cu 5-0 la Arad in fata celor de la Soimii Lipova. Divizionara C din judetul vecin a mai fost invinsa o data, cu 2-0 in urma cu opt zile. „Ripi” a […] Articolul Ripensia, 9-0 in doua zile. Ros-galbenii au invins mai clar Lipova in „revansa” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .