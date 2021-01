Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara de limba romana, supraviețuitoare a Holocaustului, distinsa in martie 2015 cu Ordinul Național "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler, Marta Marmor, nascuta in 4 noiembrie 1926 azi, 1 ianuare 2021 s-a mutat intr-o alta dimensiune! Odihneasca-se in pace! Elizabeta Asztalos, Marta Marmor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN13 (E60) Sighișoara – Targu Mureș, pe raza localitații Chendu, județul Mureș, in aceasta dimineața, un pieton (femeie, aproximativ 80 de ani) care se deplasa pe marginea drumului a fost acroșat de catre un autoturism,…

- Aflam vesti triste. Oamenii din comuna Cicarlau deplang pe rețelele sociale moartea indragitului interpret de muzica populara Nicolae Sabau. Dumnezeu sa-i dea odihna vesnica celui care in 7 decembrie a implinit 91 de ani. Source

- Biserica este locul de intalnire a omului cu Dumnezeu și cheama intotdeauna creștinii sa inmulțeasca Binele, adapost la vremuri grele, marturie a curajului și a fortei Harului Divin. Sufletul comunitații ne unește, credincioșii, de la copii adusi in brate de parinti si pana la batranii sprijiniti in…

- Primarul comunei Ibanesti, Dan Vasile Dumitru, a declarat astazi, pentru AGERPRES, ca a murit Mihaila Cofar, unul dintre cei raniti in timpul conflictului interetnic de la Targu Mures, din martie 1990, iar inmormantarea va avea loc, sambata, in cimitirul familiei. Mihaila Cofar avea 73 de ani si de…

- "Federatia Romana de Lupte anunta cu regret disparitia maestrului Mircea Covataru, antrenor emerit al Clubului CS Ceahlaul Piatra Neamt. O personalitate marcanta a luptelor greco-romane, maestrul a fost cel care a descoperit si a slefuit destinele numerosilor luptatorii. FRL transmite sincere condoleante…

- Parintele Arhimandrit Ghelasie Țepeș, starețul Manastirii Sfantul Mare Mucenic Dimitrie din Sighișoara, județul Mureș, a trecut la cele veșnice. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Parintele Ghelasie a trecut la cele veșnice azi noapte, 15 noiembrie 2020. Acesta era infectat cu noul coronavirus și a murit…

- Vasile Cazan era internat de mai multe zile la terapie intensiva The post Directorul Filarmonicii din Targu Mureș a murit din cauza COVID-19 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Directorul Filarmonicii din Targu Mureș a murit din cauza COVID-19 Credit autor: L A. Source