Riovaz a lansat single-ul “Tantrum”. Pixul noului venit din New Jersey este de obicei ascuțit dupa ce lansarile recente „you’re a parasite” și „Tell Me Your Fears” l-au poziționat ca un observator acut al romantismului greșit. Piesa succinta de doua minute este pornita de un ritm puternic, care da tonul unei discuții captivante. Riovaz s-a saturat sa puna o persoana inaintea propriilor nevoi. “Melodia este o oda catre nemulțumirea pe care o am cand aud toate aceste comparații pe care le fac oamenii doar pentru ca nu ma pot ințelege. Totul despre aceasta piesa evidențiaza furia mea fața de oameni…