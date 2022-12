R.I.O lanseaza Je Ne Sais Pas: dragoste, pasiune si energie intr-o singura piesa

Stiri pe aceeasi tema

- DJ Scott-e lanseaza „Feelin’ Stronger”, marți, 13 decembrie, și transmite toata energia buna de care avem nevoie pentru o saptamana cu adevarat epica. Prin intermediul unei voci feminine puternice, cat și mulțumita ritmurilor pline de vitalitate, DJ Scott-e creeaza o piesa care conține toate ingredientele…

- Gaz pe Foc și Andra Gogan fac o echipa excelenta, un adevarat mix intre generații, pentru lansarea hit-ului „Seara de Ajun”. „Seara de Ajun” creaza cadrul ideal dedicat sarbatorilor de iarna și ne transpune langa brad, alaturi de cele mai importante persoane din viețile noastre. Cu „Seara de Ajun”…

- Nicole Cherry și rareș continua seria lansarilor și ne completeaza playlist-ul dedicat comediei romantice ,,Romina VTM”, ce se va putea vedea in cinematografe din luna ianuarie a anului 2023. Dupa ,,Alo, Alo”, prima piesa din soundtrack, cei doi lanseaza ,,Toate piesele de dragoste”. Piesa este una…

- MACORA și Arkanian fac echipa și lanseaza „Alina-ma”, o piesa despre pasiune, dorința, și toate sentimentele care te inconjoara atunci cand ești cu adevarat indragostit. „Alina-ma” este genul de piesa care ne poate face sa simțim totul cu și mai multa intensitate. Cei doi artiști aduc prin intermediul…

- Gyan lanseaza „Beautiful Morning”, o combinație intre vechi și nou, o piesa cu o forța remarcabila de a aduce o stare de bine tuturor celor care o asculta, inca de la primele ore ale zilei. „Beautiful Morning” strange la un loc toate sentimentele pozitive pe care o persoana le poate experimenta și…

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe…

- Otilia lanseaza „Lerolei”, o piesa care transmite o poveste de dragoste plina de pasiune și dorința. Ca toate piesele artistei, „Lerolei” spune o poveste inconjurata de ritmuri care te invita la dans. De asemenea, versurile piesei sunt concepute astfel incat tu, ca ascultator, sa te poți regasi in ele.…

- Mahalo, Captain Cuts și Dan Caplen lanseaza „Are U With Me”, o piesa ca un paradox. Cu versuri pline de sensibilitate și ritmuri pline de energie, „Are U With Me” este genul de piesa care aduce alinare și pofta de dans in același timp. Astfel, piesa se pliaza pe diferite momente, reușind de fiecare…