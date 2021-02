Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat miercuri protestele violente de la Washington drept "scene socante" si a declarat ca rezultatul alegerilor prezidentiale americane "democratice" trebuie respectat, transmite Reuters. "Scene socante la Washington D.C. Rezultatul acestor alegeri…

- Sezonul 2020 de Formula 1, disturbat profund de pandemia de coronavirus, a adus cateva surprize si noutati, chiar daca Lewis Hamilton a cucerit titlul sau mondial cu numarul sapte, egalandu-l pe legendarul Michael Schumacher, iar Mercedes a castigat al saptelea titlu mondial la rand la constructori,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a fost desemnat Personalitatea Sportiva a Anului de catre BBC, la capatul unui sezonul 2020 remarcabil, in care a devenit campion mondial de Formula 1 pentru a saptea oara in cariera sa, informeaza Reuters. Hamilton s-a impus in fata lui Jordan Henderson,…

- Ineos, unul dintre gigantii industriei petrochimice, a achizitionat o treime din actiunile echipei Mercedes, a anuntat campioana mondiala en titre din Formula 1 într-un comunicat dat publicitatii vineri, informeaza Reuters.Grupul Ineos, care era deja principalul partener al team-ului german,…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, spera ca va incheia un nou contract cu echipa Mercedes pana la Craciun, transmite Reuters. Actualul contract al lui Hamilton va expira peste cateva saptamani, dar un nou acord intre cel mai de succes pilot din lume si Mercedes se…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost testat pozitiv la Covid-19 si nu va putea participa la Marele Premiu de Formula 1 de la Sakhir (Bahrain), programat in acest weekend, au anuntat marti Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si echipa sa, citate de AFP si Reuters. Hamilton "s-a…

- Directorul sportiv al echipei de Formula 1 Red Bull, Jonathan Wheatley, va rata duminica prezenta la Marele Premiu al Bahrainului, dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus, scrie Reuters, potrivit Agerpres. ''Putem confirma ca in cursul testelor anticovid obligatorii efectuate, rezultatul…