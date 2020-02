Stiri pe aceeasi tema

- Portul croat Rijeka de pe tarmul Marii Adriatice si-a lansat in weekend, in prezenta a mai multor mii de persoane, festivitatile in calitate de Capitala Europeana a Culturii, titlu pe care il imparte in 2020 cu Galway din Irlanda.

- „Timișoara in coming” este conferința la care specialiștii din turism din toata țara s-au intalnit pentru a face schimb de idei in promovarea Timișoarei și Timișului, mai ales ca mai sunt 11 luni pana cand urbea de pe Bega va fi Capitala Europeana a Culturii. Iar timpul este scurt...

- Spectacolul "Casa cu suricate" in regia lui Radu Afrim, productie a Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, va fi prezentat publicului bucurestean marti, de la ora 19,00, la Sala Mare a Teatrului National "I.L. Caragiale", informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES."Intr-o…

- Spectacolul RADIO de Eric Bogosian, in regia lui Bobi Pricop va avea premiera in acest sfarșit de saptamana, in 14 și 15 decembrie 2019, ora 19:00. Pentru fiecare reprezentație, regizorul va invita cate un...

- Mai e putin si-i spunem „Ciao!” lui 2019. Urmeaza apoi 366 de zile pana la anul in care Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii. Din pacate nu cred ca o zi in plus datorata unui 2020 bisect va conta in „agenda” autoritatilor in ceea ce priveste preparatiile. Devine tot mai clar ca Timisoara 2021…

- Primarul Nicolae Robu, a venit, in aceasta dimineața, cu o noua postare legata de interzicerea manelelor in Timișoara, contrazicandu-se singur. Va reamintim ca, ieri, in cadrul conferinței de presa de la PNL, Robu susținea ca a facut un sondaj pe Facebook in care peste 60% dintre cei care au raspuns…

- Universitatea Politehnica Timișoara, in parteneriat cu Asociația Timișoara Capitala Culturala 2021, au demarat dezvoltarea unei platforme digitale unice de colectare, furnizare și arhivare ale datelor culturale. Noul proiect iși propune sa reuneasca datele culturale realizate in cadrul proiectelor din…

- Importanța Revoluției din ’89 și trecerea a 30 de ani de la momentul de cumpana din istoria Romaniei sunt marcate, la Timișoara, prin film, teatru, muzica și poezie. Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii organizeaza, la sfarșitul saptamanii, in cadrul proiectului Memoriile Cetații,…