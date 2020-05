Rinitele alergice sezoniere afectează până la o treime din populația globului Polenul, dar și vegetația urbana, prin prezența plantelor alergizante (ambrozia) cresc riscul dezvoltarii afecțiunilor alergice. Prevalența condițiilor alergice s-a marit semnificativ in ultimele doua decenii și este in continua creștere. Mai mult de 150 milioane de europeni sufera de alergii cronice și se estimeaza ca jumatate din populația Uniunii Europene va fi afectata de aceasta problema pana in anul 2025. La nivel mondial, rinitele alergice afecteaza intre 10 și 30% din populația globului. Ce se intampla in organism? Sistemul imunitar uman genereaza anticorpi in scopul protejarii contra… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

