Rinichii unui bărbat decedat la Neurochirurgie au fost transplantaţi cu succes Rinichii prelevati zilele trecute la Spitalul de Neurochirurgie, de la un donator aflat in moarte cerebrala, au ajuns la doi pacienti care se aflau in program de dializa cronica. Transplanturile au fost efectuate la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" in noaptea de sambata spre duminica. Astfel, un barbat in varsta de 54 de ani din judetul Iasi si o femeie de 56 de ani din judetul Suceava vor putea duce o viata normala in urma transplanturilor realizate de medicii ieseni. Barbatul facea sedinte de dializa din anul 2021, iar femeia din anul 2016. „Ambii pacienti se recupereaza in Compartimentul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

