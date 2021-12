Stiri pe aceeasi tema

- Artistul și fostul politician Victor Socaciu a primit in 2009 doi rinichi de la un copil, transplantul fiind facut la Cluj, de profesorul Mihai Lucan. ”Un astfel de transplant, in care sunt donati doi rinichi de copil unui adult, incalca logica, bunul-simt si criteriile medicale“, spune actualul…

- Intr-o intervenție in cadrul unei emisiuni TV, Nicu Alifantis a transmis un mesaj emoționant dupa vestea morții lui Victor Socaciu. „Omul asta chiar ar mai fi putut sa faca foarte multe lucruri”, a spus Nicu Alifantis, printre altele, despre Victor Socaciu. „A fost o veste ingrozitoare. Intr-adevar…

- "Melodiile si versurile sale sunt, insa, nemuritoare si vor rasuna intotdeauna in sufletele iubitorilor de muzica folk si nu numai. Pentru activitatea sa, Victor Socaciu a primit, din partea Ministerului Culturii, in anul 2002, Premiul de onoare pentru -Intreaga activitate in slujba cantecului romanesc-.…

- In urma cu mai bine de 10 ani, Victor Socaciu, suferea de insuficiența renala cronica și a avut nevoie de un transplant de rinichi pentru ca acesta sa iși revina.Pe 18 septembrie 2009, artistul Victor Socaciu avea patru rinichi, dintre care doi transplantati de la o fetita de 10 ani intrata in moarte…

- Autorul de muzica folk, realizator de emisiuni de televiziune și fost parlamentar Victor Socaciu a murit luni, la varsta de 68 de ani. „O inima mare a incetat sa mai bata. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțam cu nemarginita durere stingerea din viața a celui care a fost soț, tata, bunic,…

