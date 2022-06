Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a intentat un proces Rusiei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru incalcarea drepturilor sale de proprietate, inclusiv asupra combinatului siderurgic Azovstal, bombardat intens si capturat de armata rusa.

