RIMT LENT: Valeriu Gheorghiță anunță că mai puțin de un sfert din populația României se va vaccina până în martie Mai puțin de jumatate din populația țarii va putea fi vaccinata pana la sfarșitul lunii martie, a spus, miercuri, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care a spus și ca, cel mai probabil, etapa a treia va incepe in aprilie. Intrebat cate persoane estimeaza ca vor fi vaccinate pana la startul urmatoarei etape de vaccinare, Valeriu Gheorghița a spus, in conferința de presa, ca etapa a treia probabil va incepe in luna aprilie, iar mai multe date vor fi pune la dispoziție spre sfarșitul lunii februarie sau inceputul lunii martie, in momentul in care CNCAV va avea acces… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

