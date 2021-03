Rîmetea a ajuns comuna cu cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19, din România Cu toate ca este carantinata incepand din data de 26 martie 2021, comuna Rimetea are cea mai mare rata de infectare cu COVID-19, din Romania, astazi DSP Alba rapotand o incidențoa de nu mai puțin de 21 cazuri la mia de locuitori. Primaria face apel la turisti sa revina in zona dupa expirarea masurilor restrictive. „​Informam cetatenii din zonele invecinate ca situatia epidemiologica la nivelul comunei Rimetea, județul Alba s-a agravat brusc, incidenta cazurilor de imbolnavire cu SARS-CoV-2 din ultimele 14 zile fiind de 21 persoane, adica 21 la 1000 de locuitori. In consecinta, incepand cu data… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

