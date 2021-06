Stiri pe aceeasi tema

- Rikito Watanabe este concurent in echipa lui Sorin Bontea, in ediția din acest an a emisiunii „Chefi la cuțite”. A devenit imediat unul dintre cei mai simpatici concurenți și i-a surprins pe jurați cu preparatele pe care le face. In exclusivitate pentru cititorii Libertatea, Rikito și-a deschis sufletul…

- O schimbare neașteptata a avut loc la „Chefi la cuțite”, sezonul 9, in ediția din 25 mai. Paul Vasile, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, a fost eliminat, dar nu a parasit concursul, a fost salvat de Catalin Scarlatescu. Concurentul face acum parte din echipa mov. In urma probei principale de la „Chefi…

- In așteptarea verdictului pentru al optulea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Florin Dumitrescu a rabufnit și i-a surprins pe toți cu acuzații complet neașteptate la adresa celorlalți chefi.

- Proba individuala le-a pus piedici degeaba concurenților de la Chefi la cuțite. Echipa albastra și cea verde s-a duelat, din nou. in ediția din aceasta seara, iar desertul cu inghețata le-a dat batai de cap multora. Deșu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au fost impresionați, Catalin Scarlatescu nu…

- Imagini de senzație cu Rikito Watanabe, japonezul de la Chefi la cuțite, din echipa lui Sorin Bontea. Concurentul a fost surprins in timp ce canta și se distreaza pe manelele lui Florin Salam, chiar de catre colegii sai din echipa albastra. Clipul video cu Rikito a devenit imediat viral, iar fanii au…

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai apreciați și indragiți concurenți din echipa verde condusa de Sorin Bontea in sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Tanarul face senzație cu clipurile sale de pe TikTok.

- Speak face ce face și iar pregatește cate o rețeta speciala pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Ce surrpiza au gasit jurații in farfurie, in ediția 13 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”?

- In ediția 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au descoperit ce amuleta speciala le-a pregatit de data aceasta frumoasa Gina Pistol.