- Moldoveanca Nina Hariton, prima femeie care a primit trei cuțite de aur la „Chefi la cuțite”, este caștigatoarea sezonului din 2023. Finalista din echipa lui Sorin Bontea a plecat acasa cu premiul de 30.000 de euro, scrie presa romana.

- Ștefan Nistor a putut fi salvat de la eliminare cu ajutorul amuletei deținuta de Catalin Scarlatescu. Acesta s-a intors in Romania dupa 5 ani de locuit in Irlanda și considera ca emisiunea il va ajuta extrem pe mult, pe partea gastronomica.

- Chef Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta și a „furat” un concurent din echipa roșie in ediția 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 12 iunie 2023. Haosul s-a dezlanțuit in platou dupa ce a folosit avantajul puternic.

- Un concurent a fost la un pas de a fi penalizat in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite. Ce s-a intamplat in timpul probei de duel. De ce s-au complicat lucrurile. Gina Pistol i-a atras atenția imediat.

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, realizarea, de catre Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleara ”Horia Hulubei” (IFIN-HH), a unui Centru pentru Optica de Mare Putere (COMP) la Magurele. Obiectivul va fi finanțat cu fonduri de la bugetul de stat,…

- Catalin Chirila este unul dintre campionii mondiali ai Romaniei, la canoe. Sportivul a venit la Chefi la cuțite și le-a facut o surpriza de prorpoții juraților, insa mai ales lui Sorin Bontea, care l-a recunoscut din primele secunde in care a pașit in fața lor. Campionul a gatit un preparat tradișional,…

- Razvan Simion jurizeaza amuleta. Iar preselecțiile aduc povești uluitoare: Am plecat la Tokyo cu cațiva euro și am ajuns sa am propriul restaurant la Cardiff”, in aceasta seara, de la 20.30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

- Rikito Watanabe radiaza de fericire, asta pentru ca și-a achiziționat un nou apartament. Fostul concurent de la Chefi la cuțite se simte implinit ca și-a schimbat garsoniera pe un loc mult mai incapator, in București. Iata imagini cu locuința!